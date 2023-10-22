Süper Lig'de güncel puan durumu
Trendyol Süper Lig'de 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü 4 maç oynandı. Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Hatayspor'u 4-2 yenerek puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı oynanan 4 maçla devam etti. Günün en önemli maçında Fenerbahçe, Hatayspor'u 4-2 yenerek 9'da 9 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu:
1- Fenerbahçe: 27 puan
2- Galatasaray: 25 puan
3- Adana Demirspor: 17 puan (1 maçı eksik)
4- Beşiktaş: 16 puan
5- Kasımpaşa: 15 puan
6- Hatayspor: 14 puan
7- Çaykur Rizespor: 14 puan
8- Kayserispor: 13 puan
9- Trabzonspor: 12 puan (1 maçı eksik)
10- Sivasspor: 10 puan
11- Alanyaspor: 10 puan (1 maçı eksik)
12- MKE Ankaragücü: 9 puan
13- Antalyaspor: 9 puan
14- Konyaspor: 9 puan
15- Gaziantep FK: 9 puan
16- Başakşehir: 8 puan
17-Pendikspor: 7 puan
18- Fatih Karagümrük: 6 puan (1 maçı eksik)
19- İstanbulspor: 5 puan (1 maçı eksik)
20- Samsunspor: 2 puan (1 maçı eksik)
23 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Alanyaspor
20.00 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor