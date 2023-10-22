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        Süper Lig'de güncel puan durumu

        Trendyol Süper Lig'de 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü 4 maç oynandı. Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Hatayspor'u 4-2 yenerek puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 22:59 Güncelleme: 22.10.2023 - 22:59
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        Süper Lig'de güncel puan durumu
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        Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı oynanan 4 maçla devam etti. Günün en önemli maçında Fenerbahçe, Hatayspor'u 4-2 yenerek 9'da 9 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

        İşte Süper Lig'de güncel puan durumu:

        1- Fenerbahçe: 27 puan

        2- Galatasaray: 25 puan

        3- Adana Demirspor: 17 puan (1 maçı eksik)

        4- Beşiktaş: 16 puan

        5- Kasımpaşa: 15 puan

        6- Hatayspor: 14 puan

        7- Çaykur Rizespor: 14 puan

        8- Kayserispor: 13 puan

        9- Trabzonspor: 12 puan (1 maçı eksik)

        10- Sivasspor: 10 puan

        11- Alanyaspor: 10 puan (1 maçı eksik)

        12- MKE Ankaragücü: 9 puan

        13- Antalyaspor: 9 puan

        14- Konyaspor: 9 puan

        15- Gaziantep FK: 9 puan

        16- Başakşehir: 8 puan

        17-Pendikspor: 7 puan

        18- Fatih Karagümrük: 6 puan (1 maçı eksik)

        19- İstanbulspor: 5 puan (1 maçı eksik)

        20- Samsunspor: 2 puan (1 maçı eksik)

        23 Ekim Pazartesi:

        20.00 Trabzonspor-Alanyaspor

        20.00 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor

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