Spor Toto Süper Lig 15. hafta güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 15. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 15 12 3 0 31 11 20 39 2.FENERBAHÇE A.Ş. 15 8 3 4 24 17 7 27 3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 14 7 5 2 23 13 10 26 4.ATAKAŞ HATAYSPOR 15 8 2 5 23 17 6 26 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 15 8 1 6 23 16 7 25 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 15 7 3 5 20 23 -3 24 7.GALATASARAY A.Ş. 15 6 5 4 21 19 2 23 8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 15 6 4 5 22 21 1 22 9.BEŞİKTAŞ A.Ş. 15 6 3 6 22 22 0 21 10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 15 5 5 5 20 20 0 20 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 15 4 7 4 21 15 6 19 12.GZT GİRESUNSPOR 15 5 4 6 15 13 2 19 13.YUKATEL KAYSERİSPOR 15 5 4 6 20 22 -2 19 14.ALTAY 15 5 3 7 20 23 -3 18 15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 15 5 3 7 18 22 -4 18 16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 14 5 3 6 17 21 -4 18 17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 14 4 1 9 12 23 -11 13 18.GÖZTEPE A.Ş. 14 2 5 7 13 20 -7 11 19.KASIMPAŞA A.Ş. 15 2 5 8 14 22 -8 11 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 15 3 1 11 12 31 -19 10

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ