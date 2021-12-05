Spor Toto Süper Lig 15. hafta güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 15. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|15
|12
|3
|0
|31
|11
|20
|39
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|15
|8
|3
|4
|24
|17
|7
|27
|3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|14
|7
|5
|2
|23
|13
|10
|26
|4.ATAKAŞ HATAYSPOR
|15
|8
|2
|5
|23
|17
|6
|26
|5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|15
|8
|1
|6
|23
|16
|7
|25
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|15
|7
|3
|5
|20
|23
|-3
|24
|7.GALATASARAY A.Ş.
|15
|6
|5
|4
|21
|19
|2
|23
|8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|15
|6
|4
|5
|22
|21
|1
|22
|9.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|15
|6
|3
|6
|22
|22
|0
|21
|10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|15
|5
|5
|5
|20
|20
|0
|20
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|15
|4
|7
|4
|21
|15
|6
|19
|12.GZT GİRESUNSPOR
|15
|5
|4
|6
|15
|13
|2
|19
|13.YUKATEL KAYSERİSPOR
|15
|5
|4
|6
|20
|22
|-2
|19
|14.ALTAY
|15
|5
|3
|7
|20
|23
|-3
|18
|15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|15
|5
|3
|7
|18
|22
|-4
|18
|16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|14
|5
|3
|6
|17
|21
|-4
|18
|17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|14
|4
|1
|9
|12
|23
|-11
|13
|18.GÖZTEPE A.Ş.
|14
|2
|5
|7
|13
|20
|-7
|11
|19.KASIMPAŞA A.Ş.
|15
|2
|5
|8
|14
|22
|-8
|11
|20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|15
|3
|1
|11
|12
|31
|-19
|10
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
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