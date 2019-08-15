Süper Loto saat kaçta ve ne zaman çekilecek? Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük merak konusu olan Süper Loto'da büyük ikramiye talihlisine kavuşacak mı? 8 haftadır 6 bilen çıkmayınca üst üste devir yapan Süper Loto'da büyük ikramiye 25.394.879,23 TL'ye kadar ulaştı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? 15 AĞUSTOS

Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günleri saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekilişleri www.mpi.gov.tr adresi üzerinden çekiliş saatinde canlı yayınlanıyor. Çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri ise çekilişten yaklaşık yarım saat sonra yine www.mpi.gov.tr adresi üzerinden açıklanıyor.

MPİ 8 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 8 - 10 - 29 - 44 - 54

6 Bilen Kişi Sayısı 8. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 25.394.879,23 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 90 Kişi Başına Düşen İkramiye 11.747,60 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 6.075 Kişi Başına Düşen İkramiye 189,40 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 127.580 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,15 TL

SÜPER LOTO NASIL OYNANILIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,