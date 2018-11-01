Süpermen rolüyle adını duyuran Harry Cavill'in yeni dizisi The Witcher'dan ilk görüntü ortaya çıktı
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Kitaptan oyuna uyarlanan ve kısa zamanda kitabından çok daha fazla meşhur olan Witcher oyununun Netflix'in yapımcılığında ekrana gelecek olan dizisinden ilk görüntü ortaya çıktı.
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23 saniyelik videoda dizide 'Rivialı Geralt'ı canlandıracak olan Harry Cavill ilk kez kostümüyle görülüyor.
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Witcher oyununun hayranı olduğunu ve Witcher 3'ü tekrar tekrar oynadığını dile getiren Harry Cavill, kısa videoda uzun gümüş rengi saçlarıyla dikkat çekiyor.
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'Man of Steel' filmiyle 'Superman' olarak seyirci karşısına çıkan Harry Cavill, daha önce verdiği röportajlarda Rivia'lı Geralt'ın inanılmaz bir rol olduğunu ve bu rolü oynamak istediğini açıklamıştı.
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The Witcher'da Cavill'in yanı sıra Cahir rolünde Eamon Farren (The ABC Murders, Twin Peaks), Jaskier rolünde Joey Batey (Knightfall, Strike), Stregobor rolünde Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock), Istredd rolünde Royce Pierreson (Wanderlust, Judy) ve Triss rolünde Anna Shaffer (Harry Potter) olacak.
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Tüm zamanların en çok satan fantezi türü kitap serilerinden biri olan 'The Witcher', kader ve aile hakkında bir öykü.
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Yalnız bir canavar avcısı olan 'Rivialı Geralt', insanların yaratıklardan daha da kötü olduğu bir dünyada kendi yerini bulmaya çalışıyor. Kaderin karşısına çıkardığı güçlü bir büyücü ve tehlikeli bir sır saklayan bir prenses ile Continent’te yollarını bulmaya çalışıyorlar.
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