7 | 7

Yalnız bir canavar avcısı olan 'Rivialı Geralt', insanların yaratıklardan daha da kötü olduğu bir dünyada kendi yerini bulmaya çalışıyor. Kaderin karşısına çıkardığı güçlü bir büyücü ve tehlikeli bir sır saklayan bir prenses ile Continent’te yollarını bulmaya çalışıyorlar.