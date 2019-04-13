Motor yağı üreticilerinden biri olan Castrol, bir süredir devam eden Ar-Ge faaliyetleri sonucunda sıvı titanyum içeren EDGE'i tanıttı. Basınç altında fiziksel olarak dönüşüme uğrayıp moleküler yapısını değiştirerek katı gibi davranana yeni madeni yağın, motor yüzeyleri arasında geçici bir katı tampon bölge oluşturduğu açıklanıyor.

10 yılı aşkın süredir devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları ile özel olarak tasarlanan yağın, performans kaybına neden olan sürtünmeyi yüzde 20 azaltarak motorun gerçek performansını ortaya çıkartmaya katkı sağladığı belirtiliyor.

Castrol Global Ürün Geliştirme Direktörü Dr Rebecca Yates, "Sürtünme performansın düşmanıdır. Giderek büyüyen sürtünme sorununun üstesinden gelmek için bir formülasyon geliştirme hedefiyle yola çıktık. Sıvı titanyum içeren Castrol EDGE ürün serimiz, titanyum içermeyen yağlara kıyasla sürücülere önemli bir avantaj sağlıyor” dedi.

DAKİKADA 32 BİN TEMAS GERÇEKLEŞİYOR

Şirketten yapılan açıklamada, daha küçük ve daha verimli olan günümüz motorlarının daha yüksek basınçla çalışırken, sürtünmeye yol açtığı belirtiliyor.

Motor içindeki basıncın arttıkça sürtünmenin de artmasıyla, motor performansında yüzde 10’a varan kayıpların oluşabildiği aktarılırken, bir motorda dakikada 32 bin temas gerçekleştiği ve sürtünmenin motorun performansında her gün milyonlarca kez tehdit yaratmış olduğu vurgulanıyor.