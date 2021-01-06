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Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Ünlüler Gönüllüler takım kadroları - Survivor 2021 ilk bölüm ne zaman başlıyor?

Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllüler kadroları belli oldu. Birbirinden önemli isimlerin yer alacağı Survivor 2021'de ilk bölümün tarihi de açıklandı. Peki büyük bir merakla araştırılan Survivor 2021 yarışmacıları kimler? İşte hem Ünlüler hem de Gönüllüler takım listeleri ve ilk bölüm günü...

Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Ünlüler Gönüllüler takım kadroları - Survivor 2021 ilk bölüm ne zaman başl

Survivor 2021'de heyecan başlıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir maceraya sahne olması beklenen Survivor'da kadrolar belli oldu. Peki ilk bölümü 9 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak olan Survivor 2021 yarışmacıları kimler? İşte merakla araştırılan Ünlüler ve Gönüllüler kadroları...

SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİM OLACAK?

Survivor 2021 yarışmacıları arasında MasterChef Türkiye'de karşımıza çıkan Celal Sarıgül ve Mustafa Aydın yer alacak.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Barış Özbek,

Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya,

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla bir hayli konuşulan oyuncu Öykü Çelik,

Issız Adam filmi ile bir dönemi kasıp kavuran oyuncu Cemal Hünal,

Ünlü komedyen Hayrettin,

Oyuncu Çağrı Atakan,

Pehlivan İsmail Balaban,

Tenisçi Melis Sezer

Geçtiğimiz yıl Survivor'dan erken ayrılan Meryem Kasap bu yıl yeni sezonda mücadele edecek.

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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