Survivor 2021'de birleşme partisinde Cemal Can Cansever ve Jason Derulo sahne alacak. Yarışmacılar bu kez parkur yerine sahneye çıkacak. Survivor birleşme partisi ne zaman, saat kaçta? İşte Survivor 2021 birleşme partisi detayları...

SURVİVOR 2021 BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor 2021 birleşme partisi 28 Mart 2021 Pazar günü ekranlarda olacak. Saat 20:00’de başlayacak program takipçilerini ekrana kilitleyecek.

Aleyna’nın Batuhan’la gerçekleştirdiği konuşma ünlüler ve gönüllüler takımı arasında “kulisler başlamış” yorumlarına neden olacak.

Poyraz’ın zeybek oynayacağı, Reşat’ın horon tepeceği yarışmada sürpriz görüntüler de olacak.

Aleyna’nın şarkı performansı ise yarışmacı arkadaşlarından tam not alırken, ünlü şarkıcı Jason Derulo’nun tuvalet sorusu ise yarışmacılar arasında kahkahaya neden olacak.

Öte yandan yarışmacıları bu aşamaya kadar geldikleri için tebrik eden Derulo, muhteşem performansı ile kendisini izleyenleri eğlendirecek.