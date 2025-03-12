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        Haberler Bilgi Magazin Survivor Çılgın Sedat sağlık durumu nasıl? Survivor Çılgın Sedat neden bayıldı? Eşi yorumlara tepki gösterdi!

        Survivor Çılgın Sedat sağlık durumu nasıl?

        Survivor 2025 heyecanı hız kesmeden sürerken, yarışmanın yeni bölümü gündeme geldi. Oyunun ardından fenalaşan Çılgın Sedat'ın baygınlık geçirdiği anlar ekranlara yansırken, 51 yaşındaki sanatçıya anında müdahale edilmesi dikkat çekti. Bu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı kullanıcıların iddiaları ünlü şarkıcının ailesinden tepki gördü. Peki, Survivor Çılgın Sedat sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 20:00 Güncelleme: 12.03.2025 - 20:02
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        Survivor 2025’in yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve yarışmanın zorlu koşulları bir kez daha kendini gösterdi. Çılgın Sedat’ın oyun sonrası bayılması hem yarışmacı arkadaşlarını hem de hayranlarını endişelendirdi. Ancak sosyal medyada yer alan bazı yorumlar, olayın ciddiyetini sorgularken, Çılgın Sedat’ın eşi Özlem Kapurtu bu iddialara tepki gösterdi. İşte detaylar...

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        ÇILGIN SEDAT SAĞLIK DURUMU NASIL?

        Survivor yarışmasının yeni bölümünde oyun sonrası Çılgın Sedat'ın baygınlık geçirdiği ve 51 yaşındak şarkıcıya hemen müdahele edildiği görüldü. Çılgın Sedat'ın sağlık durumuna dair detaylar yeni bölümde ortaya çıkacak.

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        EŞİ İSYAN ETTİ

        Sosyal medyada Çılgın Sedat'ın rol yaptığına dair yorumlar yapılması üzerine şarkıcının eşi Özlem Kapurtu tepki gösterdi:

        "Vicdan ve merhametini yitirmiş insanlara olsun bu sözüm. Sizin nasıl kalbiniz var? Ailesinin izlediğini bilen bir baba var. Baba hiçbir şey için ailesine bu anı yaşatmaz. Ne yaşayacağımı bilir. Bizi geçtim hadi ama evlatlarına asla. Yeter yahu adam prim, yarış derdindeymiş ne. Halk oylaması mı var? İşte tam tersi. Neyse o ortada. Bazı şeylerden kaçsa orada istatistik kasar."

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