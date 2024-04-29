Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Kıran kırana geçmesi beklenen dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden ekip, takım oylaması sonucunda haftanın üçüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 29 Nisan 2024 Survivor All Star eleme potasına giden üçüncü yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 20:35 Güncelleme: 29.04.2024 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Survivor All Star yeni bölümünde, yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 29 Nisan Pazartesi Survivor All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanan takımı...

        2

        29 NİSAN 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı.

        4

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Yasin

        Batuhan

        5

        SURVİVOR'DA MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

        MAVİ TAKIM

        Ogeday

        Furkan Kızılay

        Yasin

        Batuhan

        Seda

        Damla Can

        Merve

        KIRMIZI TAKIM

        Özgür

        Aleyna

        Yunus Emre

        Sercan

        Nagihan

        Nefise Karatay

        Hilmicem

        Avatar Atakan

        6

        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

        Survivor eleme düellosu finalinde Berna ile Aleyna karşılaştı. Kıran kırana geçen eleme düellosunda Aleyna rakibini 5-1'lik skorla geçerek adada kaldı. Eleme düellosunu kaybeden Berna ise elenen son isim oldu.

        Muhteşem Yedili filminin konusu
        Muhteşem Yedili filminin konusu
        Öğretmen atamaları ne zaman?
        Öğretmen atamaları ne zaman?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        "İsrail evlere patlayıcı tuzaklıyor"
        "İsrail evlere patlayıcı tuzaklıyor"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!