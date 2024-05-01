Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması! Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Öğretmen atamalarına ilişkin yapılan açıklamalar gündemde geniş bulmaya devam ediyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Tekin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Öğretmen ihtiyacıyla ekonomik koşul birlikte değerlendiriliyor. Kabine toplandıktan sonra açıklamasını yapacağız." ifadelerini kullanmıştı. Yapılan bu açıklama, "Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadro kontenjan dağılımı nasıl olacak?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 2024 öğretmen atama takvimi...
Öğretmen atamalarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri atama bekleyen öğretmenlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin en net açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağına vurgulayarak Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Hatırlanacağı gibi son olarak öğretmen ataması (45 bin) geçtiğimiz yılın mayıs ayında yapılmıştı. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, öğretmen ataması kadro kontenjan dağılımı nasıl olacak?" İşte detaylar...
BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen ihtiyacıyla ekonomik koşul birlikte değerlendiriliyor. Kabine toplandıktan sonra açıklamasını yapacağız" açıklamasında bulundu
Bakan Tekin, "En yakın takip eden kişi benim. Her ortamda konuştuk. Bu konudaki çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.
MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin haftaya belli olması bekleniyor. Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi;
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.
ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI 2024 AÇIKLANDI MI?
2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.
BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi için Kabine'yi işaret etmiş ve öğretmen atamaları için belirlenen rakamın Kabine sonrasında açıklanacağını belirtmişti. Öğretmen atamalarının bu hafta içi açıklanması bekleniyor.
"RAKAMDA UZLAŞTIK"
Tekin, "Hazine ve Maliye Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber rakamı belirleyeceğiz. Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasını yaptı.