Survivor 2021'de takımlar gittikçe azalıyor. Acun Ilıcalı yakında hızlı elemelerin başlayacağını bildirdi. Son bölümde deniz parkurunu geçen yarışmacılar halkaları kaleci engelini aşarak atmaya çalıştı. Berkay Yuvakuran hem kalecilikte hem de atışlarda üstün performans sergileyerek takımına oyunu kazandırdı. Acun Ilıcalı "8 yarışmacıya düştüğünüzde aynı adada yaşamaya başlayacaksınız" dedi. Ancak hiç bir yarışmacı bu durumdan memnun olmadı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takımdan Dora eleme adayı oldu.

Son iki haftadır Mavi takımdan yarışmacılar eleniyor. Son olarak Sergen ve Merve Aydın yarışmadan elenmişti.

İkinci dokunulmazlık oyununun sonunda bir eleme adayı daha çıkacak.