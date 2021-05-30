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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'de nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve Mavi takım her şeyini ortaya koydu ancak bir takım başarılı oldu. 9-9'luk skorun ardından bayrak yarışı yapıldı. Ada Konseyi'nde Acun Ilıcalı yarışmacılara yeni bir haber verdi. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'de takımlar gittikçe azalıyor. Acun Ilıcalı yakında hızlı elemelerin başlayacağını bildirdi. Son bölümde deniz parkurunu geçen yarışmacılar halkaları kaleci engelini aşarak atmaya çalıştı. Berkay Yuvakuran hem kalecilikte hem de atışlarda üstün performans sergileyerek takımına oyunu kazandırdı. Acun Ilıcalı "8 yarışmacıya düştüğünüzde aynı adada yaşamaya başlayacaksınız" dedi. Ancak hiç bir yarışmacı bu durumdan memnun olmadı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takımdan Dora eleme adayı oldu.

Son iki haftadır Mavi takımdan yarışmacılar eleniyor. Son olarak Sergen ve Merve Aydın yarışmadan elenmişti.

İkinci dokunulmazlık oyununun sonunda bir eleme adayı daha çıkacak.

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