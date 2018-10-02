Suudi kadınlar yogaya başladı

Bugünlerde Suudi kadınlar tahta kaplı spor salonlarında squat yapıyor, amuda kalkıyor. 1 yıl öncesine kadar muhafazakar İslami krallık kurallarına göre Suudi Arabistan'da yoga öğrenmek ve öğretmek yasadışıydı.

Genel olarak yoga Hinduizm'in bir ibadeti olarak düşünülüyor bu yüzden yıllardır Suudi Arabistan'da yoga yapılmasına izin verilmiyordu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın "açık, modern İslam" fikrini benimsemesiyle geçen Kasım ayında yoga bir spor olarak kabul edildi.

Ülkede yoganın normalleşmesi için çaba gösteren Suudi kadın Nouf Marwaii, karşılaştığı zorluklardan, aldığı tehditlerden bahsediyor ve yoganın İslam ile uygun olmayan bir özelliği olmadığını söylüyor.

Marwaii sözlerine, "5 yıl öncesine kadar yoga öğretmek imkansızdı." diye ekliyor.

Kadınların halka açık yerlerde egzersiz yapılmasının reddedildiği bir ülkede bu egzersizleri yapmanın hayatlarını değiştirdiğini

ifade ediyorlar.

32 yaşındaki Yasmin Machri, ilk dersten sonra duygularını kontrol edemeyerek ağladığını söylüyor.

SUUDİ PRENSİN DEĞİŞİM HEDEFİ

Birkaç ay içinde ülkede yoga anlayışının yayıldığı, Mekke, Medine ve diğer şehirlerde de yoga merkezlerinin kurulduğu ifade ediliyor. Prens Muhammed Bin Selman'ın değişimi hedeflediği ve ılımlı bir krallık görüntüsü vermek istediği söyleniyor.

Suudi Arabistan son aylarda Vatikan'a bağlı yetkililere ev sahipliği yaptı ve Prens Muhammed Bin Selman bu yılın başlarında

New York'ta bir grup Roma Katolik ve Yahudi liderle bir araya gelmişti.

İşe Alım Uzmanı Budur al-Hamoud, sosyal medyadan "Hindu mu oldun?"şeklinde sorular aldığını söyledi ve " Yoganın dinle bir ilgisi yok sadece bir spor." diye ekledi.

Yoga, diğer birçok inançla çelişmekle birlikte Suudi Arabistan'da spor olarak yapılabilmesi yeni bir ivme kazandırmış gibi görünüyor.

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