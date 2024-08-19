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        Haberler Bilgi Magazin TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. En başarılı tabağı yapan yarışmacı, mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanını belirme şansını yakaladı. Mavi takım kaptanı aynı zamanda dokunulmazlığında sahibi oldu. MasterChef yeni bölümünde Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'simit' yapmaların istedi. Kaptanlık oyunu, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oluştu?" sorularını gündeme getirdi. İşte 19 Ağustos 2024 MasterChef'te kaptanlığın sahibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 19:20 Güncelleme: 20.08.2024 - 00:09
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        MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi son olarak MasterChef hayallerine veda eden isim Deniz olmuştu. Eleme gecesinin ardından, MasterChef yeni bölümünde ise yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için tezgah başına geçti. Takım kaptanları kendi stratejisine göre mavi ve kırmızı takımı belirledi. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Onur oldu. Mavi takım kaptanı Onur kırmızı takım kaptanı olarak Beyza'yı seçti.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Onur (Kaptan)

        Muratcan

        Semih

        Eda

        Nigar

        Nevzat

        Şirin

        Beril

        Hakan

        Ümmühan

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        Kırmızı Takım

        Beyza (Kaptan)

        Kaan

        Emre

        Alper

        Kerem

        Ayşe

        Zübeyde

        Ezgi

        Zeynep

        Çağlar

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        MASTERCHEF YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM DAHİL OLDU?

        MasterChef'te yedeklerden ana kadroya dahil olan son isim Şirin oldu.

        6

        MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

        Yudum

        Enes

        Akın

        Ensar

        Sercan

        Beyza Nur

        Adel

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te yemeğini başarısız yaparak yarışmaya veda eden isim Deniz oldu.

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