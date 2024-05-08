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        Haberler Gündem 3. Sayfa Taksici Yaşar Yanıkyürek'i katletmişti! İşte cani için istenen ceza!

        Taksiciyi katletmişti! İşte cani için istenen ceza!

        İstanbul Sarıyer'de, taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek'i öldürüp aracını gasp ettiği gerekçesiyle tutuklanan İran uyruklu Yoosef Bagherian Gharehtapeh hakkında, "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" ve "silahla yağma" suçlarından dava açıldı. Cani için ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:44 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:44
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        Taksiciyi katletmişti! İşte cani için istenen ceza!
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 Nisan'da Tarabya Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen araçtan bir kişinin atıldığı ve aracın olay yerinden hızla uzaklaştığına ilişkin polis ekiplerine ihbar yapıldığı belirtildi.

        TAKSİCİYİ ÖLDÜRÜP ARACINI GASP ETTİ

        AA'da yer alan habere göre yapılan incelemede, söz konusu kişinin taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek olduğunun belirlendiği aktarılan iddianamede, taksinin seyir halindeyken Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde polis tarafından durdurulduğu, şoför koltuğunda bulunan İran uyruklu sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh'in de gözaltına alındığı kaydedildi.

        HAKKARİ'DEN YURDA GİRİŞ YAPMIŞ

        İddianamede, sanığın ifadesinde, Türkiye'ye 11 Şubat'ta 3 aylık vizeyle Hakkari'den giriş yaptığını, amacının iş aramak olduğunu, Beyoğlu'nda bir otelde kaldığını ve buradan kendisini Almanya'ya götürecek kişilere ulaşmaya çalıştığını anlattığı belirtildi.

        PARALARI ALMAK İÇİN BIÇAKLAMIŞTI

        Sanık Gharehtapeh'in olay günü taksi ücreti konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle maktulü öldürdüğünü iddia ettiği aktarılan iddianamede, daha sonra samimi beyanda bulunacağını belirterek, maktule ait paraları ele geçirmek amacıyla bıçakladığını söylediği ifade edildi.

        YANIKYÜREK'İ DEFALARCA BIÇAKLAMIŞ

        Araç içi kamera görüntülerinin çözümüne yer verilen iddianamede, sanığın arkasında oturduğu maktulün sağ boyun kısmından başlayarak defalarca bıçakladığı, şoför koltuğuna geçerek maktulü yan koltuğa aldığı ve montundaki cüzdanı alıp kontrol ettiği sırada araç içi kamerasının yönünü değiştirdiği belirtildi.

        ÜZERİNDEN 10 PLASTİK KELEPÇE ÇIKTI

        İddianamede, sanığın yakalandığı sırada üzerinde suçta kullandığı bıçağın yanı sıra 10 plastik kelepçe, 1 koli bandı ve 1 makas ile maktulden aldığı 2 bin 400 lira ele geçirildiği kaydedildi.

        ŞOFÖRÜN HEMEN ARKASINA OTURMUŞ

        Sanık Gharehtapeh'in maktule ait paraları yağmalamak amacıyla uygun anı kolladığı kaydedilen iddianamede, bu amaçla genellikle tercih edilen şekilde sağ arka koltuğa değil şoförün hemen arkasına oturduğu ve maktulün kendisine müdahale etmesine imkan tanımadan bıçakladığı bildirildi.

        Sanığın eylemini önceden tasarladığı plan doğrultusunda gerçekleştirdiği vurgulanan iddianamede, yanında bulundurduğu plastik kelepçe, makas ve koli bandı dikkate alındığında yağma amacıyla maktulü öldürdüğünün anlaşıldığı vurgulandı.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS VE 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

        İddianamede, sanık Gharehtapeh'in "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" ve "silahlı yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
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