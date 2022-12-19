'Talep olursa, Togg kiralanabilir'

Otomotiv sektörü, 2022'de en çok gündeme gelen sektörlerden biri oldu. Çip, lojistik, hammadde gibi birçok krizle boğuşan sektör, yeni yıla Ocak ayında yapılan ÖTV güncellemesi ile başladı. Sektör, Şubat ayında ise BDDK'nın taşıt kredilerindeki vade ve tutarlara getirdiği sınırlama ile karşı karşıya kaldı.

Bu gelişmelere uyum sağlamaya çalışan sektör, Rusya'nın Mart ayında başlayan Ukrayna işgalinin ardından hammadde ve tedarik gibi yeni krizler ile karşı karşıya kaldı.

Yaz aylarında elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında değişikliğe gidilmesi sektördeki havayı iyice ısıtırken, yaz sonunda ise bu sefer ikinci el araçlara yönelik bir düzenleme yapıldı. Böylece, ikinci el araç ticareti yapan kurumlara, bayiden alınan sıfır kilometre araçların 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden ikinci el olarak satılamaması yönünde bir kısıtlama getirildi.

Kasım ayında ise, otomobillere uygulanan ÖTV'de yeniden bir güncelleme yapıldı. Matrah artırımının yapıldığı bu güncelleme ile, birçok otomobilin ÖTV oranı yüzde 80'nin altına düştü. Düzenleme öncesinde ise, sadece 2 model yüzde 80 ÖTV diliminin altında kalmıştı.

Fakat, sektördeki beklentilerin altında kalan bu düzenlemenin üzerinden çok geçmeden, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) ÖTV'yi sıfırlama önerisinde bulunması sektörde yeni bir tartışmanı fitilini ateşledi.

2022'de baş döndürücü hızla gerçekleşen gelişmelere uyum sağlamaya çalışan sektörde, bugünlerde ise 2023 yılı planları yapılmaya başlandı.

'TALEP VAR, ARAÇ YOK'

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, kiralama sektörü açısından 2022'yi değerlendirirken, 2023 için ise öngörülerini paylaştı.

Otomotiv pazarında arz talep dengesinin bozulmasının, 2022 yılının ilk dokuz ayında araç kiralama sektörünü etkilediğini kaydeden Ekici, "Hem kısa hem de uzun dönemli araç kiralamadaki talebe rağmen tedarikte yaşanan aksaklıklar araç kiralama şirketlerinin ihtiyaç duyduğu araçlara erişimini zorlaştırdı" dedi.