'Talep olursa, Togg kiralanabilir'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil 'Talep olursa, Togg kiralanabilir'
ABONE OL

TOKKDER Başkanı Ekici: 'Talep olursa, Togg kiralanabilir'

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seri üretim aşamasına geçen Türkiye'nin yerli otomobili Togg, yollara çıkmak için gün sayıyor. Mart ayında tüketici ile buluşacak yerli elektrikli otomobil için, kiralama sektöründen dikkat çeken bir çıkış geldi. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici, Togg'u kiralayabileceklerini belirterek, "Ülkemizde elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasında Togg’un önemli bir rolü olacak. Bu nedenle, araç kiralama sektörünün, müşterilerinin talepleri doğrultusunda Togg’a filosunda mutlaka yer vereceğini düşünüyorum" dedi. 2023'te 20 bin adet elektrikli otomobil üretecek Togg'un, bu rakamın ne kadarını bireysel müşteriye, ne kadarını ise filolara satacağı henüz belirsizliğini koruyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

'Talep olursa, Togg kiralanabilir'
'Talep olursa, Togg kiralanabilir'
0:00 / 0:00

Otomotiv sektörü, 2022'de en çok gündeme gelen sektörlerden biri oldu. Çip, lojistik, hammadde gibi birçok krizle boğuşan sektör, yeni yıla Ocak ayında yapılan ÖTV güncellemesi ile başladı. Sektör, Şubat ayında ise BDDK'nın taşıt kredilerindeki vade ve tutarlara getirdiği sınırlama ile karşı karşıya kaldı.

Bu gelişmelere uyum sağlamaya çalışan sektör, Rusya'nın Mart ayında başlayan Ukrayna işgalinin ardından hammadde ve tedarik gibi yeni krizler ile karşı karşıya kaldı.

Yaz aylarında elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında değişikliğe gidilmesi sektördeki havayı iyice ısıtırken, yaz sonunda ise bu sefer ikinci el araçlara yönelik bir düzenleme yapıldı. Böylece, ikinci el araç ticareti yapan kurumlara, bayiden alınan sıfır kilometre araçların 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden ikinci el olarak satılamaması yönünde bir kısıtlama getirildi.

Kasım ayında ise, otomobillere uygulanan ÖTV'de yeniden bir güncelleme yapıldı. Matrah artırımının yapıldığı bu güncelleme ile, birçok otomobilin ÖTV oranı yüzde 80'nin altına düştü. Düzenleme öncesinde ise, sadece 2 model yüzde 80 ÖTV diliminin altında kalmıştı.

Fakat, sektördeki beklentilerin altında kalan bu düzenlemenin üzerinden çok geçmeden, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) ÖTV'yi sıfırlama önerisinde bulunması sektörde yeni bir tartışmanı fitilini ateşledi.

2022'de baş döndürücü hızla gerçekleşen gelişmelere uyum sağlamaya çalışan sektörde, bugünlerde ise 2023 yılı planları yapılmaya başlandı.

'TALEP VAR, ARAÇ YOK'

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, kiralama sektörü açısından 2022'yi değerlendirirken, 2023 için ise öngörülerini paylaştı.

Otomotiv pazarında arz talep dengesinin bozulmasının, 2022 yılının ilk dokuz ayında araç kiralama sektörünü etkilediğini kaydeden Ekici, "Hem kısa hem de uzun dönemli araç kiralamadaki talebe rağmen tedarikte yaşanan aksaklıklar araç kiralama şirketlerinin ihtiyaç duyduğu araçlara erişimini zorlaştırdı" dedi.

Kiralama sektörünün, büyüme potansiyeli olmasına rağmen, arzu edilen araç filosu büyüklüğüne ulaşamadığına değinen Ekici, "Tüm bu gelişmelere karşın, sektör, yılın ilk dokuz ayında 22 milyar 100 milyon TL’lik yeni araç yatırımı yaparak 44 bin 500 adet aracı filosuna kattı. Araç bulunurluğu ve finansman olanaklarına bağlı olarak sektörümüzün 2022 yılını 2021 yılına göre bir miktar büyüme ile kapatacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ekici, günlük kiralama tarafında ise gelişmelerin daha olumlu olduğundan bahsederek, "Günlük araç kiralamada 2022 yılını 2021 yılına göre yüzde 15-20 seviyelerinde bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Seyrin benzer şekilde devam etmesi durumunda 2023 yılında yüzde 10-15 oranında bir büyüme beklentimiz bulunuyor" diye konuştu.

'ARTAN MALİYETLER, DÜŞÜK DONANIMLI ARACA YÖNELTTİ'

Dengeli bir ekonomi olduğu sürece hem operasyonel araç kiralama hem de kısa dönem araç kiralama sektörünün büyümeye devam edeceğini de kaydeden Ekici, "Kiralama, ülkemizde olduğu gibi dünyada da büyüyor. Türkiye’de bin kişi başına düşen otomobil sayısı, şirketlerin araç parkı büyüklüğü ve bu parklardaki kiralama yöntemiyle edinilmiş araç sayısı da dikkate alındığında, sektörümüzün ilerleyecek çok yolu olduğunu düşünüyorum" dedi.

TOKKDER Başkanı İnan Ekici, gelişmelerin sektör temsilcilerini müşterilerini araçsız bırakmamak adına yeni çözümler üretmeye ittiğini de aktararak, "Yeri geldiğinde müşterilerinin araç kiralama kontratlarının süresini uzatıyor ya da ikinci el araçlar kiralıyorlar. Artan araç maliyetleri sebebi ile sektör müşterileri de bu dönemde araç politikalarında değişiklik yaparak daha ekonomik, daha düşük donanım seviyesine sahip araçlara yöneliyorlar" bilgilerini paylaştı.

'TOGG FİLOLARDA YER ALABİLİR'

Ekici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seri üretim aşamasına geçen ve 2023'te yollara çıkacak Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Filolarda yerli otomobilin görülebileceğinin sinyalini veren İnan Ekici, "Ülkemizde elektrikli otomobillerin kullanımının yaygınlaşmasında Togg’un önemli bir rolü olacağı yadsınamaz bir gerçek. Bu nedenle araç kiralama sektörünün Togg’a, müşterilerinin talepleri doğrultusunda filosunda mutlaka yer vereceğini düşünüyorum" dedi.

Bu noktada, Şubat ayında ön siparişe açılacak, Mart ayında ise tüketici ile buluşacak Togg'un elektrikli C-SUV modelinin, ilk yıl 20 bin adet üretileceğini belirtelim.

Bu rakamın ne kadarının bireysel müşteriye, ne kadarının filolara satılacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rolls-Royce'un 2023 modelleri daha gelmeden tükendi - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL 2023 modelleri daha gelmeden tükendi!
Avrupa'daki otomobil satışları Kasım'da arttı
OTOMOBİL Avrupa otomobil pazarı yüzde 16 büyüdü
MASFED: ÖTV düzenlemesinin etkisi sınırlı kaldı
OTOMOBİL ÖTV düzenlemesinin etkisi sınırlı kaldı
Elon Musk milyarlarca dolarlık Tesla hissesi sattı
OTOMOBİL Milyarlarca dolarlık Tesla hissesi sattı
Elon Musk'a Tesla darbesi! - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Musk'a Tesla darbesi!
Çek üreticiden Çin'den çıkma sinyali!
OTOMOBİL Çek üreticiden Çin'den çıkma sinyali!
Fiat Scudo ve Fiat Ulysee Türkiye'de satışa sunuldu - Öne çıkan haberler
OTOMOBİL İtalyanlar İngiltere ve Fransa'dan geldi
Togg CEO'su Karakaş'tan 'Avrupa pazarı' açıklaması
OTOMOBİL Togg CEO'su Karakaş'tan 'Avrupa pazarı' açıklaması
SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022: ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları ve limiti ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplaması nasıl yapılır?
OTOMOBİL Sıfır engelli araçlara ÖTV indirimi: Muafiyetli 2022 ...
OSD'den sektöre destek talebi
OTOMOBİL OSD'den sektöre destek talebi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.