İşte Togg'un donanım paketleri!

Togg'un yerli otomobili ürettiği Gemlik'teki fabrikaya yaptığımızı ziyaretten ve bu ziyarette Togg CEO'su Gürcan Karakaş ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeden satır başlarını dün aktarmıştık.
Bugün ise, Mart ayında satışa çıkacak otomobilin güncellenen teknik özelliklerine ve Togg'un üretim kampüsünde yerli elektrikli C-SUV model ile yaptığımız kısa test sürüşünün detaylarına değineceğiz.
Hatırlanacak olursa, Togg'un fabrikasındaki izlenimlerimiz ve Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın açıklamalarına yer verdiğimiz ilk haberimizde, şirketin halka arz planına değinmiş ve yerli otomobil hakkında sadece Habertürk'ün ulaştığı bir detaydan bahsetmiştik.
Dolayısı ile, otomobil hakkındaki tüm detaylara geçmeden önce buraya bakmak da fayda var.
3 FARKLI DONANIM PAKETİ OLACAK
Togg'un üretim üssündeki incelemelerimiz sırasında edindiğimiz bilgiye göre, Şubat ayında fiyatı açıklanacak ve Mart ayında satışa çıkacak yerli otomobil, ilk etapta 3 farklı donanım paketi ile vatandaşın beğenisine sunulacak.
Bu donanım paketleri arasında ise diğer markalara benzer bir politika izlenecek.
Buna göre, donanım paketine göre otomobilin jantları 17,18 ve 19 inch boyutunda gelecek. Giriş versiyonda cam tavan opsiyonu sunulmayacak, ama üst versiyonlarda açılamayan sabit bir cam tavan yer alacak.
Elektrikli C-SUV'un yan aynaları da konvansiyonel biçimde alt versiyonlarda kendine yer bulacak. Fakat üst versiyonlarda opsiyon olarak yan ayna yerine kamera alınabilecek.
Donanım paketine bağlı olarak aracın güvenlik donanımları, batarya seçenekleri ve güç çıkışı değişkenlik gösterecek. Ayrıca üst versiyonda elektrikli ayarlanabilir deri koltuklara yer verilecek, alt versiyonlarda ise manuel ayarlanabilir kumaş koltuklar gelecek.
Aracın dış görünümde donanım paketine bağlı olarak gümüş veya siyah renk tavan barları kullanılacak.
DEV EKRANLAR STANDART
Aracın kokpitini boydan boydan saran 29.8 inch boyutundaki multimedya ekranlarının her donanım paketinde standart olarak yer alacağını da belirtelim.
Togg'un multimedya sistemlerinin ekranı Vestel tarafından üretiliyor. Togg'un yerlileştirilen işletim sistemi Android tabanlı olarak çalışırken, bu işletim sistemleri ise Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon SA8155P işlemci platformu üzerinde çalışıyor.
Aynı anda 3 farklı fonksiyonu yerine getirebilen multimedya ekranındaki farklı bir özellikten de bahsetmek gerek.
Örneğin, otomobil hareket halindeyken, ön yolcu kendi önündeki ekrandan film izliyorsa, sürücünün bu ekrana 2 saniyeden fazla bakması kokpit üzerindeki araç içi sensörler ile tespit edilecek ve oynatılan film kapatılacak. Böylece, sürüş güvenliğine katkı sağlanacak.
Bu noktada, elektrikli SUV modelde satışa çıkmadan önce toplanacak ön talebe göre donanım versiyonu sayısının değişme ihtimali bulunduğunu, ayrıca farklı ihraç pazarlarında da tüketici beklentisine bağlı olarak farklı donanımların eklenebileceğini de belirtmek lazım.
DÜŞÜK ÖTV DİLİMİNDE KALACAK
Togg'un fiyatı henüz açıklanmazken, bu konuda ipucu verecek dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Togg'un daha önce açıklanan batarya özelliklerinin güncellendiğini de yine fabrikadaki gezimiz sırasında öğrendik.
Aldığımız bilgiye göre, otomobilin güçlü versiyonu 320 kW (420 beygir) motor gücüne sahip olarak 4x4 çekiş sistemine sahip olacak. Bu model 0'dan 100 km/s hıza 4.8 saniye içinde çıkıyor. 88.5 kw/h batarya kapasitesine sahip bu versiyon tam şarj ile 500 kilometre menzil değeri sunacak.
4x2 çekiş sistemine sahip versiyon ise, 159.9 kW motor gücüne sahip olacak. Ayrıca, otomobilin giriş versiyonunu da oluşturacak bu versiyonda görev yapan bataryanın kapasitesi 52.4 kw/h olacak. Bu versiyon ise 0'dan 100 km/s hıza 7.6 saniye içinde çıkıyor. Otomobilin bu değerler ile menzil değeri ise 300 kilometre olacak.
Daha önce 160 kW olarak açıklanan motor gücünün bir kademe düşürülmesi, otomobilin fiyatına da doğrudan etki edecek.
Öyle ki, Temmuz ayında elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarında yapılan düzenleme ile, motor gücü 160 kW'den fazla olan otomobillerin ÖTV oranı yüzde 50 ve yüzde 60, motor gücü 160 kW'den düşük olan otomobillerin ÖTV oranı ise yüzde 10 ve yüzde 40 şeklinde belirleniyor.
Togg'un giriş versiyonun motor gücünün 160 kW'den daha düşük olacak şekilde ayarlanması, otomobilin ÖTV oranının düşük dilimde kalmasının da önünü açacak.
Bu şartlar altında, Togg'un yüzde 10 ÖTV diliminde kalması için, vergisiz fiyatının (matrah) 700 bin TL'nin altında kalması yeterli olacak. Aksi halde otomobilin en düşük ÖTV oranı yüzde 40 olacak.
'GEMLİK MAVİSİ' İLE PİSTE ÇIKTIK
Togg fabrikasındaki gezimizde, Türk mühendisler tarafından üretilen elektrikli C-SUV modeli test etme fırsatımız da oldu.
2019'da tanıtılan prototip otomobilin tasarım özellikleri büyük ölçüde seri üretim versiyonuna aktarılırken, en büyük farkın ise otomobilin ön farlarının değişmesi olduğu fark ediliyor.
Hatırlanacak olursa, konsept araçta kokpiti boydan boya saran ekranın bazı yerlerinde boşluklar vardı. Seri üretim versiyonunda ise bu ekran artık kesintisiz bir biçimde görüntü sunuyor.
Diğer bir farklılık olarak da, konsept araçta kokpit ve kapı üstleri deri malzeme ile kaplı iken, bizim test ettiğimiz otomobilde ise bundan vazgeçilerek plastik malzemelere yer verildiğini gördük.
Aracın tavan kaplamaları da konsept versiyon nubuk/deri karışımı bir malzemeydi. Seri üretim versiyonunda bu malzeme yerine standart bir kumaş kaplamaya geçildiğini de belirtelim.
Bu plastik parçalar kokpit ve ön kapı üstlerinde hafif yumuşak dokuya sahip iken, arka kapı üstlerinde ise sert olarak kullanılmış. Unutmamak gerekir ki, sektördeki birçok C-segment SUV otomobilde de aynı durum geçerli.
Fakat, yine de Togg'un tercih ettiği plastik parça kalitesinin segmentin üst sıralarında yer aldığını söylemek zor.
Test ettiğimiz otomobil, 320 kW (420 beygir) motor güç ve 4x4 çekiş sistemine sahip versiyondu. Elektrikli otomobillerde ilk kalkıştan itibaren torkun üretilmesi, Togg'un direksiyonun başında da kendini hissettiriyor. Tam gaz ilk kalkışta ivmelenin etkisi ile tam tabiri ile koltuğa yapışıyorsunuz.
Test pistinde otomobil ile 170 km/s hıza kadar çıktık. Yüksek hızlarda otomobilin kabin içi dış seslerden başarılı bir şekilde izole edilebiliyor.
Otomobilin virajlı yollarda yola tutunması, bozuk zeminde süspansiyon konforu ve gövde salınımı gibi özelliklerini ise pist sürüşünde test etme imkanımız olmadı.
Bu parametreleri ölçmek için, ilerleyen dönemde umarız Togg'u gerçek yol koşullarında da kullanabiliriz.
YORUMLAR