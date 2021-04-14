7 gündür aranıyordu! Baba ve oğlu katletmişti! 0:00 / 0:00

İHA

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Zeytinköy Mahallesi'nde, baba Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın otomatik tüfekle yaklaşık 16 el ateş edilerek evinin önünde öldürülmesi sonrası aranan cinayet şüphelisi M.D., Kötekli Mahallesi'nde yakalandı.

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İHA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne getirilen zanlı, olayın jandarma bölgesinde olması nedeniyle emniyet ekipleri tarafından jandarma ekiplerine teslim edildi. Şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Olayda hayatını kaybeden Erol Atmaca.

İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ YAKINLARINA SÖYLEDİ

7 Nisan Çarşamba günü gece saatlerinde yaşanan olayda, cinayet şüphelisi ve aynı zamanda öldürülen baba oğulun oturduğu eve komşu olan M.D. isimli kişi, yakınlarına giderek iki kişiyi öldürdüğünü söyledi ve ardından kayıplara karıştı.

Hayatını kaybeden Emre Yiğit Atmaca.

7 GÜNDÜR ARANIYORDU

M.D.'nin yakınları tarafından olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine sabah saatlerinde Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gittiklerinde Zeytinköy Mahallesi Göçebelen mevkiinde aslen İstanbullu oldukları öğrenilen baba Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın cesedi ile karşılaştı. Olay yerinde 16 adet kovan bulunurken, firar eden cinayet şüphelisi M.D.'yi arama çalışmaları 7 gündür sürüyordu.