7 gündür aranıyordu! Baba ve oğlu katletmişti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaCANİ... Son dakika: Baba ve oğlunu öldürmüştü! Kıskıvrak yakalandı
ABONE OL

7 gündür aranıyordu! Baba ve oğlu katletmişti!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde baba ve oğlunu otomatik tüfekle öldüren, 16 kurşun yağdıran katil zanlısı M.D., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Cinayet şüphelisi M.D., bir haftadır bölgede aranıyordu. Zanlı adliyeye sevk edildi

CANİ... Son dakika: Baba ve oğlunu öldürmüştü! Kıskıvrak yakalandı
7 gündür aranıyordu! Baba ve oğlu katletmişti!
0:00 / 0:00
İHA

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Zeytinköy Mahallesi'nde, baba Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın otomatik tüfekle yaklaşık 16 el ateş edilerek evinin önünde öldürülmesi sonrası aranan cinayet şüphelisi M.D., Kötekli Mahallesi'nde yakalandı.

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İHA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne getirilen zanlı, olayın jandarma bölgesinde olması nedeniyle emniyet ekipleri tarafından jandarma ekiplerine teslim edildi. Şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Olayda hayatını kaybeden Erol Atmaca.

İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ YAKINLARINA SÖYLEDİ

7 Nisan Çarşamba günü gece saatlerinde yaşanan olayda, cinayet şüphelisi ve aynı zamanda öldürülen baba oğulun oturduğu eve komşu olan M.D. isimli kişi, yakınlarına giderek iki kişiyi öldürdüğünü söyledi ve ardından kayıplara karıştı.

Hayatını kaybeden Emre Yiğit Atmaca.

7 GÜNDÜR ARANIYORDU

M.D.'nin yakınları tarafından olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine sabah saatlerinde Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gittiklerinde Zeytinköy Mahallesi Göçebelen mevkiinde aslen İstanbullu oldukları öğrenilen baba Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın cesedi ile karşılaştı. Olay yerinde 16 adet kovan bulunurken, firar eden cinayet şüphelisi M.D.'yi arama çalışmaları 7 gündür sürüyordu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla ve otobüsle şehirler arası seyahat yasaklandı mı?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı var mı?
ZİRVE... Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranları - İSKİ (14 Nisan)
GÜNDEMİSKİ'den önemli açıklama! Barajlarda son durum!
SON DAKİKA: Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hastaneye kaldırıldı
GÜNDEMTorbalı Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı
Şehirlerarası seyahat kısıtlaması nasıl olacak? Muharrem Sarıkaya anlattı
GÜNDEMŞehirlerarası seyahat kısıtlaması nasıl olacak? ...
REZİLLİK... Son dakika: Küçük kızın fotoğrafını çekerken yakalandı, meydan dayağı yedi
GÜNDEMKadın fark etti, mahalleli darbetti!
Kısmi kapanma nedir? Kısmi kapanma kararları neler?
GÜNDEMKısmi kapanma kararları
Okullar kapanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası okullar kapandı mı?
GÜNDEMOkullar kapandı mı?
Market saatleri değişti! Marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? İşte yeni market çalışma saatleri!
GÜNDEMMarket saatlerine Ramazan düzenlemesi: Yine değişti!
İl il koronavirüs risk haritası 14 Nisan! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskl
GÜNDEMEn güncel Türkiye koronavirüs risk haritası
Pandemi destek başvuru sonuçları sorgula! E-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu yap
GÜNDEM1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları