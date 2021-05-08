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Tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı

Skoda Türkiye, İyilik Araçları projesi ile 17 Mayıs tarihine kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması döneminde sokak hayvanları için mama dağıttığını açıkladı. Geçen yıl başlayan proje kapsamında, mahalle araları, sahil şeridi, ilçe merkezlerindeki sokak hayvanlarının beslendiği belirtildi

Tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı
HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl sokaklara çıkan Skoda İyilik Araçları, tam kapanma uygulanan dönemde de sokak hayvanlarını unutmadı.

Yapılan açıklamaya göre, 17 Mayıs tarihine kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması döneminde Skoda İyilik Araçları, sokak hayvanları için mama dağıtmaya devam ediyor.

İnsanları sokaklardan uzak tutarak salgının yayılma hızını düşürmeyi hedefleyen bu uygulamada İyilik Araçları'nın, mahalle araları, sahil şeridi, ilçe merkezlerini dolaşarak gördükleri sokak hayvanlarını beslediği belirtildi.

Aynı zamanda mahalle sakinleri tarafından semtlerinde bulunan sahipsiz hayvanları bildirmeleri halinde, Skoda İyilik Araçları'nın en kısa sürede ulaşarak bu hayvanların da beslenmelerini sağladığı bilgisi verildi.

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