Türkiye'nin öne çıkmaya başladığı sağlık turizmine yeni yatırımlar geliyor. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı listesinde yer alan İstanbul'da faaliyet gösteren diş kliniği Tanfer sağlık grubu haline gelmeyi hedefliyor. Tanfer Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nihat Tanfer, düzenlediği basın toplantısında grubunun yatırımları hakkında bilgi verdi. Geçen yıl diş tedavisi için sadece kendilerine yurt dışından yaklaşık 7 bin hasta geldiğini kaydeden Tanfer "İki senedir Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı listesine giren bir diş kliniği iken artık yelpazemizi genişleterek bir sağlık grubu haline geliyoruz. Yatırımlar tamamlandıktan sonra hedefimiz ilk 50 arasına girmek." dedi.

'İKİ YATIRIMIN MALİYETİ 25 MİLYON DOLARI BULACAK'



8 senedir diş ve estetik ile sağlık turizmi alanında çok ciddi adımlar attıklarını belirten Tanfer, Mecidiyeköy'deki 45 yıllık Kadıoğlu Hastanesini de sağlık turizmindeki gelecek hedefleri doğrultusunda satın aldıklarını belirtti. Önümüzdeki dönemde Bodrum'da rehabilitasyon merkezi kurmayı hedeflediklerini aktaran Tanfer, bu iki yatırımın toplam maliyetinin ise 25 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

'ÇİZGİYİ BOZMAZSAK SAĞLIK TURİZMİNDEN ELDE EDİLEN GELİR KATLANACAK'

Türkiye'nin 2023 yılı sağlık turizmi hedefinin 20 milyar dolar olduğunu hatırlatan Tanfer şöyle konuştu: "Sağlık turizmi Türkiye’nin geleceğindeki en önemli döviz kaynaklarından bir tanesi olacak. Deniz ve güneş turizmi gibi sadece belli aylara sıkışan bir turizmden değil, 12 aya yayılan bir turizmden bahsediyoruz. Üstelik buraya gelen insanlar Türkiye'de kaldıkları sürece konaklama, yeme-içme ve alışveriş olmak üzere ekonomiye ciddi katkı sağlıyor. Türkiye'nin en önemli avantajlarından biri konumu. Ayrıca Türkiye hekim kalitesi, kullanılan aletler ve maliyet avantajı olarak da rakiplerinin çok önünde. Bu çizgiyi bozmazsak sağlık turizminden elde ettiğimiz gelir katlanarak artacak."

'7 BİN HASTA DİŞ TEDAVİSİ İÇİN GELDİ'

Geçtiğimiz yıl diş tedavisi için sadece kendilerine yurtdışından yaklaşık 7 bin hasta geldiğini söyleyen Tanfer, özellikle Avrupa'dan büyük bir talep olduğunun altını çizdi. İngiltere ve Almanya'nın başı çektiğini ifade eden Dr. Nihat Tanfer, "AB ülkelerinin yanında Afrika'dan Ortadoğu'ya, Rusya'dan Kanada ve ABD'ye kadar Türkiye'ye hasta geliyor. Bu insanlar 5-10 bin Euro arasında tedavi ücreti ödüyor. Gelmelerinin en önemli sebebi burada çok iyi hizmet almaları" diye konuştu. Tanfer, Türkiye'de Avrupa'ya göre neredeyse yüzde 60 daha ucuz hizmet verilebildiğini dile getirdi.

'YABANCI HASTA ORANI ARTACAK'

Hedeflerinin butik bir hizmet vermek olduğunu söyleyen Tanfer, kendileri için öncelikli olanın kalite olduğunu ve gelen hastaların mutlu ayrılması için çalıştıklarını belirtti. Mecidiyeköy’deki Tanfer Hastanesi’nde de ilk etapta yarı yarıya yabancı hasta hedeflediklerini anlatan Tanfer, Avrupa ağırlıklı olmak üzere önümüzdeki yıllarda bu dengenin biraz daha yabancı hastalara kayabileceğini ifade etti.



'REHABİLİTASYON MERKEZİ KURACAĞIZ'

Bodrum'da planladıkları yeni proje ile ilgili de bilgi veren Tanfer, burasının bir estetik, rehabilitasyon ve anti-aging merkezi olacağını söyledi. Bypass veya plastik cerrahi gibi operasyonların ardından gerekli olan rehabilitasyon dönemlerine talip olduklarını belirten Tanfer, "Bodrum’daki amaç ağırlıklı olarak İngiltere ve Avrupa pazarı. Bu ülkelerde doktorlar operasyonların ardından olumsuz bir durum yaşanmaması için bir rehabilitasyon süresi koyuyor. Biz de Bodrum'da böyle bir merkez oluşturacağız. Böylece dişten başlayıp estetikle devam eden ve genel cerrahi ile genişleyen yelpazeyi rehabilitasyonla daha da büyüteceğiz." dedi.



'AVRUPA’DAN YENİ RAKİPLER GELİYOR'

Türkiye'nin diş ve sağlık turizminde son dönemde en büyük rakibinin Macaristan olduğuna dikkat çeken Tanfer, "Romanya ve Bulgaristan ciddi bir atak yaptı. Onların en büyük avantajı Avrupa Birliği ülkesi olmaları. Bu yüzden belirli bir takım sağlık sigortalarında kolaylık sağlıyor. Türkiye’ye geldiği zaman ise sağlık sigortalarından tam anlamıyla istifade edemeyebiliyor" dedi.