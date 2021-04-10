İstanbul'da tarihi görüşme! 0:00 / 0:00

İHA

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas bölgesinde, Ukrayna ile Rusya'yı karşı karşıya getiren gerilim sürerken, bugün çok önemli bir ziyaret gerçekleşecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

BÖLGEDEKİ GERİLİM ELE ALINACAK

İHA'da yer alan habere göre görüşme, saat: 15.30'da, Huber Köşkü'nde yapılacak. Basına kapalı olarak gerçekleşecek görüşmede, bölgede yaşanan gerilim ve süreç ele alınacak.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

İkili, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu'na iştirak edecek. İki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenleyecek, son olaraksa resmi akşam yemeğine katılacaklar.

PUTİN İLE DÜN TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.