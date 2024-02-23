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        Haberler Yaşam Tarihi hastane duvarı koruma altına alındı

        Tarihi hastane duvarı koruma altına alındı

        Edirne'de, yıkılma tehlikesi yaşayan tarihi Merkez Asker Hastanesi duvarı üzerindeki leylek yuvasıyla beraber koruma altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 09:18 Güncelleme: 23.02.2024 - 09:19
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        II. Abdülhamit'in emriyle yapılmıştı! Koruma altında
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        Osmanlı'dan miras kalan ve bugüne bir tek duvarı ulaşan Merkez Askeri Hastanenin korunması için Milli Saraylar Başkanlığınca çalışma başlatıldı.

        YUVA KISMI AÇIK BIRAKILDI

        Edirne Sarayı'nın sınırları içerisindeki hastane alanından bugüne ulaşan 11 metre yüksekliğinde duvar kalıntısı, yıkılma tehlikesine karşı 58 ton çelik malzeme kullanılarak koruma altına alındı. Çalışmalar yapılırken duvardaki leylek yuvasına hassasiyetle yaklaşıldı. Bozulmadan korunan yuva leyleklerin girişine uygun olacak şekilde açık bırakıldı.

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        Baharla birlikte Merkez Asker Hastanesi duvarı üzerindeki leylek yuvası göçmen misafirlerini ağırlayacak.

        II. ABDÜLHAMİT'İN EMRİYLE 1889 YILINDA YAPILDI

        II. Abdülhamit'in emriyle Osmanlı-Rus harbi sonrası 1889 yılında yaptırılan hastane, Balkan Savaşları sırasında çok sayıda hastaya hizmet verdi.

        Salgın hastanesi olarak da kullanılan hastane bir dönem çalıştırılmadı. 2. Dünya Savaşı'nda restore edilerek yeniden faaliyete geçen hastane önce Gemlik ardından Çankırı'ya taşındı.

        Hastane binası, daha sonra jandarma okulu olarak hizmet verdi, bir süre de boş kaldı. Bölgenin önemli askeri hastanelerinden olan tarihi yapı 1985 yılına kadar ayakta kaldı, bugüne ise sadece yıkık bir duvarı ulaştı.

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        #Tarihi hastane duvarı

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