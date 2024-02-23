Tarihi hastane duvarı koruma altına alındı

Osmanlı'dan miras kalan ve bugüne bir tek duvarı ulaşan Merkez Askeri Hastanenin korunması için Milli Saraylar Başkanlığınca çalışma başlatıldı.

II. ABDÜLHAMİT'İN EMRİYLE 1889 YILINDA YAPILDI

II. Abdülhamit'in emriyle Osmanlı-Rus harbi sonrası 1889 yılında yaptırılan hastane, Balkan Savaşları sırasında çok sayıda hastaya hizmet verdi.

Salgın hastanesi olarak da kullanılan hastane bir dönem çalıştırılmadı. 2. Dünya Savaşı'nda restore edilerek yeniden faaliyete geçen hastane önce Gemlik ardından Çankırı'ya taşındı.

Hastane binası, daha sonra jandarma okulu olarak hizmet verdi, bir süre de boş kaldı. Bölgenin önemli askeri hastanelerinden olan tarihi yapı 1985 yılına kadar ayakta kaldı, bugüne ise sadece yıkık bir duvarı ulaştı.