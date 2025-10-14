Habertürk
Habertürk
        Büyük Menderes'e atılan atıklar tarihi Taşköprü'yü tehdit ediyor

        Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan tarihi Taşköprü'nün' Büyük Menderes Nehri'ne atılan katı atıklar, çöpler ve ağaç kütükleri nedeniyle yıkılma riski taşıdığını söyledi. Sürücü, "Eğer tarihi yapının arkasına yüzer bariyer sistemi kurulursa bu tehdit ortadan kalkacak" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 16:05 Güncelleme: 14.10.2025 - 16:05
        Büyük Menderes Nehri üzerinde yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı "İnatçı" filminin çekildiği Aydın'ın Söke ilçesinde Sarıkemer'deki tarihi Taşköprü, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

        Ağustos ve eylül aylarında temizlik çalışması yapılan alanda, sağanağın neden olduğu sel sularının taşıdığı atık, hayvan ölüleri, ağaç kütükleri ve çeşitli ev eşyaları, Taşköprü’nün arkasında çöp adacıkları oluşturuyor.

        Çöp adacıklarının yaptığı baskı da tarihi yapıya zarar veriyor.

        Taşköprü'nün arkasında biriken çöplerin çevre sorunu oluşturduğuna da dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Yaz aylarında kuruyan Büyük Menderes Nehri'ne yağmurlarla birlikte tekrar su dolmaya başladı. Suyla birlikte çöpler ve katı atıklar da yine Taşköprü’nün bulunduğu alanda birikmeye başladı" dedi.

        Bahattin Sürücü, "Bir süre sonra katı atıklar çoğalacak ve her yıl olduğu gibi, Taşköprü'nün arkasında birikecek ve tarihi yapıyı yine tehdit edecek. Buradaki çevre sorununun çözülmesi ve Taşköprü'nün korunması, arka tarafına yapılacak yüzer bariyer sistemine bağlı" diye konuştu.

        DSİ 21'inci Bölge Müdürlüğü'nün Söke Regülatörü'nün önünde çöpler birikmesin diye 2016 yılında doğru bir proje olan yüzer bariyer tesisini kurduğunu ve işlevsel hale getirdiğini ifade eden Bahattin Sürücü, sözlerini şöyle tamamladı: "Çöplerin denize gitmesini engelleyen bu proje bir süre devam etti. Ancak bariyer yıllardır atıl bir şekilde kıyıda işlevsiz olarak duruyor. Eğer bu yüzer bariyer sistemi, Taşköprü'nün arkasına kurulursa hem katı atıkları tutacak hem de köprünün yıkılma tehlikesini önleyecektir."

        #Aydın Haberleri
        #Taşköprü
        #çevre kirliliği
