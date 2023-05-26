Konya'da Zengibar Kalesi olarak adlandırılan ve Roma döneminin en büyük eyaletlerinden biri olan İsaura Antik Kenti, surları, büyük bölümü ayakta kalan burçları, tiyatrosu, zafer takı, kilisesi ve kaya mezarlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.