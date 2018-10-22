İki senedir Galatasaray'da kadro dışı kalan ancak bir türlü başka takımlara gitmeye yanaşmayan Tarık Çamdal, yönetimle yaptığı görüşmede yine tercihini kalmaktan yana kullandı.

Skorer'in haberine göre; Yapılan görüşmede ayrılmayı düşünmediğini ve sözleşmesinin bitiş tarihi olan hazirana kadar kalmak istediğini söyleyen Tarık, ancak bütün alacaklarının kendisine ödenmesi durumunda ocakta başka bir takıma gideceğini iletti.

Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tarık Çamdal'ın 2018/2019 sezonu sabit ücreti 1,6 milyon euro olurken, sarı-kırmızılı taraftarlar da Tarık ile devre arasında yolların ayrılmasını istiyor.

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