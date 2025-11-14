Tarım Kredi Kooperatif Market indirim günleri başladı! 11-17 Kasım 2025 Tarım Kredi kataloğunda neler var?

Kasım ayına özel Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri belli oldu. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapacak vatandaşlar Tarım Kredi kataloğunun tamamına ulaşmaya çalışıyor. 11-17 Kasım tarihleri arasında zeytinyağı, tavuk baget, salam, peynir çeşitlerinin yanı sıra çamaşır deterjanı, bebek şampuanı gibi hijyen ve temizlik malzemeleri de raflarda bulunuyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatif Market indirimlerinde neler var? İşte 11-17 Kasım 2025 Tarım Kredi kataloğu tamamı