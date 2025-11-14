Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş Tarım Kredi Kooperatif Market indirim günleri başladı! 11-17 Kasım 2025 Tarım Kredi kataloğunda neler var?

        Tarım Kredi Kooperatif Market indirim günleri başladı! 11-17 Kasım 2025 Tarım Kredi kataloğunda neler var?

        Tarım Kredi Kooperatif Market 11-17 Kasım tarihleri arasında geçerli olan indirimli ürünlerini duyurdu. Tarım kredi marketlerinde özellikle mutfak ihtiyaçlarına özel indirimler müşterilere sunuluyor. 11 Kasım'dan itibaren KOOP Tarım Kredi indirimlerinde 2500 G baldo pirinç 192,50 TL, zeytinyağı 399 TL, toz şeker 86,50 TL, tavuk baget çeşitleri 109,90 TL, kaya tuzu 29.90 TL'den satışa çıktı. İşte 11-17 Kasım 2025 Tarım Kredi kataloğu indirimli tam listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 16:05 Güncelleme: 14.11.2025 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kasım ayına özel Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri belli oldu. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapacak vatandaşlar Tarım Kredi kataloğunun tamamına ulaşmaya çalışıyor. 11-17 Kasım tarihleri arasında zeytinyağı, tavuk baget, salam, peynir çeşitlerinin yanı sıra çamaşır deterjanı, bebek şampuanı gibi hijyen ve temizlik malzemeleri de raflarda bulunuyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatif Market indirimlerinde neler var? İşte 11-17 Kasım 2025 Tarım Kredi kataloğu tamamı

        2

        TARIM KREDİ KATALOĞU 11-17 KASIM 2025

        Anadolu Riviera Zeytinyağı - 399 TL

        Tavuk Baget Çeşitleri - 109,90 TL

        Dana Kuşbaşı Donuk - 209,90 TL

        Dana Kangal Sucuk Fermente - 129,90 TL

        Dana Macar Salam - 22,50 TL

        Namet Hindi Salam - 20 TL

        Yağlı Salamura Siyah Zeytin - 149 TL

        Marmara Birlik Siyah Zeytin - 319 TL

        Toz Şeker - 86,50 TL

        Anadolu Baldo Pirinç - 192,50 TL

        Patlatmalık Mısır - 18,90 TL

        Nev Tuz İnce İyotlu Kaya Tuzu - 29,90 TL

        Superfresh Milföy Hamuru - 89,90 TL

        3

        Süzme Çiçek Balı - 272,50 TL

        Tahin - 104,50 TL

        Süt %3,1 Yağlı - 33,90 TL

        Pilavlık Bulgur - 89,90 TL

        4

        Torku Labne - 89,90 TL

        Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir - 175 TL

        5
        6
        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?