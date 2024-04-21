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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

        Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kişi, tartıştığı 23 yaşındaki arkadaşını pompalı tüfekle sokak ortasında öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 14:33 Güncelleme: 21.04.2024 - 14:34
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        Arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
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        Malkara'ya bağlı kırsal Ahievren Mahallesi'nde 26 yaşındaki M.K. ile 23 yaşındaki arkadaşı Salih Avcı, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

        Çevredekilerin araya girmesi ile kavga, büyümeden önlendi.

        Daha sonra eve gidip, pompalı tüfek alan M.K., sokak ortasında Salih Avcı'ya ateş açtı. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Avcı, Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Avcı, sevk edildiği Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaçan M.K., jandarma ekiplerince yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #kavga
        #cinayet
        #Tekirdağ
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