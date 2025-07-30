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        Haberler Gündem Güncel Taşköprü sarımsak pazarında yoğunluk | Son dakika haberleri

        Taşköprü sarımsak pazarında yoğunluk yaşanıyor

        Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağı hasadının ardından pazarda yoğunluk yaşanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:30 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:30
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        Taşköprü sarımsak pazarında yoğunluk
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        Taşköprü sarımsağı hasadının ardından çiftçiler, ürünlerini ilçede kurulan pazarda satıyor.

        Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, bu yılki sarımsak hasadının başarıyla tamamlandığını söyledi.

        Sarımsak pazarındaki doluluğun yüzde 100'e ulaştığını anlatan Eligüzeloğlu, "Hem rekoltemiz hem de ürün kalitemiz oldukça iyi. Satışlarımız hız kesmeden devam ediyor" diye konuştu.

        Üreticilerden Aydın Çorbacı ise Taşköprü sarımsağının aroma ve kalitesiyle rakipsiz olduğunu belirterek, "Dünyaca ünlü sarımsağımızı pazarda toptan şekilde satışa sunuyoruz. Avrupa coğrafi işaret belgesine sahip ürünümüzün kalitesi ve lezzeti başka sarımsaklarla kıyaslanamaz. Bu yıl verimden oldukça memnunuz. Sarımsağımızı boy boy ayırarak satışa sunuyoruz" dedi.

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        #taşköprü sarımsağı
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