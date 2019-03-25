Online tatil sitesi Tatilbudur.com, gelecek planlarını paylaştı. Geçen yıl ziyaretçi sayısını yüzde 32 ve rezervasyon adedini de yüzde 35 artıran şirket, 2019'da yüzde 60 büyüme hedefliyor.
2018 yılında yüzde 25 büyüme izlenen turizm sektöründe yüzde 45 oranında büyüme gösterdiklerini açıklayan Tatilbudur.com Genel Müdürü Cenk Angın, "2019’da 850 bin rezervasyon hedefliyoruz. 2020'de ise dijitalde Türkiye’nin en büyük seyahat operatörü olmayı ve toplamda ise en büyük iki seyahat operatöründen biri haline gelmeyi hedefliyoruz" dedi.
75 ülkede 250 şehre turlar düzenleyen Tatilbudur.com'un, 2019’da yurtdışı pazarlarına açılmayı planladığını kaydeden Angın, "İlerleyen dönemde incoming hizmeti vermek istiyoruz. Yabancı tatilcilere de hizmet verme amacıyla 2019’da Almanya, gelecekte ise Çin ve Hindistan pazarlarına yönelmek için çalışmalar yapıyoruz" ifadesini kullandı.
'60 İLDE HAREKETLİLİK SAĞLIYORUZ'
2019 yılının “Göbeklitepe Yılı” ilan edilmesiyle birlikte Türkiye’nin tarihi ve kültürel açıdan zengin coğrafyasına giderek artan bir talep oluştuğunu belirten Angın, Türkiye’nin yabancı turistler için cazip duruma geldiğini aynı zamanda yerli turist sayısında da büyük bir artış gösterdiğini söyledi.
Tatilbudur.com Genel Müdürü Cenk Angın, "Tatilbudur.com’un verilerine göre 2018 Ağustos ayından sonraki döneme baktığımızda döviz kurlarındaki dalgalanmaların yurtdışı turlarına olan talebi yavaşlattığı, 2018 yılı genel ortalamasında ise rezervasyon oranlarının yüzde 90'ının yurtiçi turlarını kapsadığı ortaya çıkıyor. Yaklaşık 30 ilden hareketle 7 bölge genelinde turlar düzenleyerek, 60 ilde turizm hareketliliğinin yaşanmasını sağlıyoruz" diye konuştu.
Yaklaşık 20 yıldır sektörde faaliyet gösteren Tatilbudur.com'un yüzde 79.75 oranla çoğunluk hissesi, 2017 yılından bu yana MCI Private Ventures ve İş Girişim'in kontrolünde bulunuyor.
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