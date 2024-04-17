Tatilde feragat edilen gece uykusunu 2 günde rutine döndürmek mümkün

Uyku Kliniği Sorumlusu ProfProf. DrDr. Muhammed Emin Akkoyunlu, tatilde değişen uyku alışkanlıklarının yeniden düzenlenmesinde akşam yürüyüşünün, 15.00'ten sonra kafeinli içecek tüketmemenin, uyumadan önce ledled ekranlardan uzak durmanın, saat 22.00'den sonra karanlık, sessiz ve serin bir odada uyumanın birkaç gün içinde fayda sağlayacağını belirtti.

​​​​​​​Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatilin ardından yetişkinler için iş, çocuklar içinse okul hayatı yeniden başladı.

ProfProf. DrDr. Akkoyunlu, uzun süreli tatillerde her yaş grubunda değişikliğe uğrayabilen uyku saatlerini düzenli ve sağlıklı hale getirmek için yapılması gerekenleri anlattı.

İyi bir uykunun insan sağlığı için hayati derecede önemli olduğunu belirten Akkoyunlu, uykunun "zekayı ve hafızayı organize etmek" gibi bilişsel fonksiyonların ayarlanması ya da dengelenmesi ile kazanma duyusu, stres, depresyon, anksiyeteanksiyete ve ajitasyon gibi duygusal fonksiyonların dengelenmesine kadar önemli görevleri bulunduğunu ifade etti.

Uykunun; metabolizmanın, şeker metabolizmasının düzenlenmesinde, alınan kalorinin yakılmasında ve alınacak kalorinin miktarının belirlenmesinde, tansiyonun, kalp hızının, kalp atım gücünün ve nabzın dengelenmesinde de çok önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Akkoyunlu, bunların hepsinin ötesinde çocuklarda büyümenin, erişkinlerde ise doku yenilenmesinin yani genç kalmanın en önemli adımını oluşturduğunu dile getirdi.

Bir günlük uyku bozukluğu ciltte bozulmadan unutkanlığa kadar birçok probleme yol açıyor

ProfProf. DrDr. Akkoyunlu, bozulan uyku düzeninin sağlığı nasıl etkilediğine dair şu bilgileri verdi: "Bir günlük uyku bozukluğu bile ciltte bozulmadan unutkanlığa, ajitasyonelajitasyonel huzursuzluktan algılama bozukluğuna, tansiyon yüksekliğinden şeker metabolizmasının bozulmasına yani yağ birikimine, kilo alımına, karaciğer yağlanmasına ve şekerin yükselmesine kadar birçok probleme neden oluyor. Etkilerini anında görmeye başlıyoruz. Örneğin; ciltte kuruma, göz altındaki torbalanmalar gözle görülen etkileri. Bilişsel fonksiyonlarla ilgili etkileri arasında ise kısa hafıza-uzun hafıza dönüşümünü ve yeniden bilgiyi çağırmayı bozması yer alıyor. Burada da unutkanlık meydana geliyor. Uyku gittiğinde iş hayatında veya trafikte ajitasyon, stres ve ani dengesiz hareketler ortaya çıkıyor."

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Uykusuzluğun gözle görünmeyen etkilerinden birinin ise kaloriyle alakalı olduğuna dikkati çeken Akkoyunlu, "Gece uyumadığınızda ya da geç uyuduğunuzda daha fazla kalori alıyorsunuz, kaloriyi yakamıyorsunuz. Karaciğerde birikme meydana geliyor. Gece uyumadığınız zaman, gündüz kalktığınızda hazımsızlık, göbek kısmında şişkinlik hissedersiniz ki bu içerideki yağlanmanın etkisidir" ifadesini kullandı.

Akkoyunlu, bir gecelik uyku bozukluğunda bile bu etkilerin yaşanabileceğini belirterek, bu nedenle düzenli uykunun uzun ve sağlıklı bir yaşam için en önemli parametre olduğunu vurguladı.