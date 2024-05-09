Taylor Swift'in sevgilisi Travis Kelce oyuncu oluyor
Ünlü şarkıcı Taylor Swift'in bir yıldır birlikte olduğu Amerikan futbolcusu Travis Kelce, ilk kez bir dizide rol alacak
Taylor Swift'in Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce, oyunculuğa adım atıyor. 34 yaşındaki sporcu, Ryan Murphy'nin yeni korku dizisi projesi 'Grotesquerie'de rol alacak.
Şimdilik dizinin senaryosu gizli tutuluyor, ancak yapımın bu sonbaharda yayına girmesi bekleniyor.
Yönetmen Ryan Murphy, şubat ayında 'Grotesquerie' dizisini çekeceğini duyurduğunda, yapımda Niecy Nash-Betts, Courtney B. Vance ve Lesley Manville'in başrolde yer alacağını açıklamıştı.
EN PAHALI AMERİKAN FUTBOLCUSU
Dizinin kadrosuna dâhil olan Kansas City Chiefs oyuncusu Travis Kelce, kısa süre önce takımıyla sözleşmesini yenilemiş ve Amerikan Futbol Ligi'nde en yüksek ücreti alan sporcu olmuştu.
Öte yandan Travis Kelce, 34 yaşındaki rekortmen şarkıcı ve söz yazarı Taylor Swift ile Eylül 2023'ten bu yana birlikte. İkili, gösteri dünyasının en güçlü çiftleri arasında gösteriliyor.