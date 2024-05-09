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        Haberler Dünyadan Taylor Swift'in sevgilisi Travis Kelce oyuncu oluyor - magazin haberleri

        Taylor Swift'in sevgilisi Travis Kelce oyuncu oluyor

        Ünlü şarkıcı Taylor Swift'in bir yıldır birlikte olduğu Amerikan futbolcusu Travis Kelce, ilk kez bir dizide rol alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 09:50 Güncelleme: 09.05.2024 - 09:50
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        Taylor Swift'in Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce, oyunculuğa adım atıyor. 34 yaşındaki sporcu, Ryan Murphy'nin yeni korku dizisi projesi 'Grotesquerie'de rol alacak.

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        Şimdilik dizinin senaryosu gizli tutuluyor, ancak yapımın bu sonbaharda yayına girmesi bekleniyor.

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        Yönetmen Ryan Murphy, şubat ayında 'Grotesquerie' dizisini çekeceğini duyurduğunda, yapımda Niecy Nash-Betts, Courtney B. Vance ve Lesley Manville'in başrolde yer alacağını açıklamıştı.

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        EN PAHALI AMERİKAN FUTBOLCUSU

        Dizinin kadrosuna dâhil olan Kansas City Chiefs oyuncusu Travis Kelce, kısa süre önce takımıyla sözleşmesini yenilemiş ve Amerikan Futbol Ligi'nde en yüksek ücreti alan sporcu olmuştu.

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        Öte yandan Travis Kelce, 34 yaşındaki rekortmen şarkıcı ve söz yazarı Taylor Swift ile Eylül 2023'ten bu yana birlikte. İkili, gösteri dünyasının en güçlü çiftleri arasında gösteriliyor.

        #Travis Kelce
        #Taylor Swift
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