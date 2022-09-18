Taziye evinde karşılaştığı husumetlisi öldürdü 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, taziyeye gittiği evde karşılaştığı husumetlisinin silahlı saldırısında ağır yaralanan Kahraman A. (60), hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, taziye için gittiği yerde husumetli olduğu akrabası ile karşılaşan Kahraman A., binadan dışarı çıktığında silahlı saldırıya uğradı. Caddenin ortasında 5 kez ateş ettiği tespit edilen şüpheli, olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Kahraman A., çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından zabıta aracıyla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastanede tedavi altına alına şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE AĞIR YARALANDI"

Olaya tanık olan bir vatandaş, "Biz içeride otururken dışarıdan 5 el silah sesi geldi. Ben dışarı çıktığımda adam yerde yatıyordu. Adama ateş ettiler ve gözümüzün önünde ağır yaralandı ve kıvranıyordu. Ambulans yetişemedi, adamı zabıta aracıyla hastaneye götürdüler. Daha sonra polisler geldi. Vuran kişiyi görmedik ancak arka sokaktan kaçtığı söyleniyor" dedi.

Olayı gerçekleştiren şüpheli ise Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.