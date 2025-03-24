TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis personeliyle iftarda bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki Şeref Holü'nde Meclis personeliyle iftarda bir araya geldi. Kurtulmuş, TBMM'nin çok kapsamlı bir çalışma faaliyeti yürüttüğünü belirterek, "Meclis'in nice yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğini hep birlikte görüyoruz. Bazen onlarca saat bazen uzun yıllar boyunca devam eden görüşme maratonlarına şahit oluyoruz. Hiç şüphesiz millet adına karar alma yetkisi; TBMM Genel Kurulunda, yasa çıkarma ve denetleme yetkisini yerine getirme görevi ise milletvekillerimizindir ama 600 milletvekillerimizin arkasında, Meclisin bütün bu çalışmalarının görünmez kahramanları olan sizler varsınız. Farklı birimlerde büyük bir fedakarlıkla ve maharetle üzerine düşen sorumlulukları görünmez bir şekilde yerine getiren ve bu kutsal çatı altında ortak Meclis iradesinin gerçekleşmesine katkıda bulunan bireyler olarak her birinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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'DEMOKRATİK KATILIMIN FEVKALADE GÜÇLÜ OLDUĞU BİR MECLİSTEYİZ'

TBMM'nin etki ve gücünün arttığı bir döneme girileceğini kaydeden Kurtulmuş, bölge ülkelerle kıyaslandığında Meclis'in istikrarlı bir demokrasi merkezi olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Türkiye'yi birçok ülkeden ayırt eden temel özelliklerimizden birisi, bedeli çok ağır ödenmiş bir demokrasiye sahip olmamızdır. Bu çerçevede hemen şurada gördüğünüz, 15 Temmuz gecesinde Meclisin direnişini kırmak için yapılan saldırıların nişanesi olan bombalanmış alanları bir müze gibi saklıyoruz çünkü bu sadece tahrip edilmiş bir duvarı ya da yıkılmış bir sütunu göstermiyor. O bombanın izleri, Türkiye demokrasisinin; milletiyle ve Meclisiyle hep birlikte demokrasiyi savunabilen güçlü bir iradeye sahip olduğunun da en güzel göstergesidir. Bu çerçevede demokrasimizin geldiği bu noktanın kıymetini bilerek ve daha da ileriye götürmek için çok güçlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Demokratik katılımın fevkalade güçlü olduğu bir Meclisteyiz. 28'inci dönemini idrak ettiğimiz TBMM, 16 siyasi partinin temsil edildiği, 6 siyasi partinin de gruplarının var olduğu çok sesli, çok katılımlı bir Meclistir. Meclisimiz bu özelliği itibariyle de halkımızda var olan farklı siyasi görüşlerin, farklı siyasi programlarında tabiatıyla bir yansımasıdır" diye konuştu.

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'İÇ KALEMİZİ, MİLLİ HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA TAHKİM ETMEK EN TEMEL VAZİFELERİMİZDEN BİRİ'

Kurtulmuş, demokrasi standartlarını yükseltmek için her türlü çabayı ortaya koyacaklarını vurguladı ve Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarı sağladığını aktardı.