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        Haberler Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis personeliyle iftarda bir araya geldi

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis personeliyle iftarda bir araya geldi

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Siyasi ve ekonomik istikrarını sağlamış bir ülke olarak, bu istikrarı daha fazla pekiştirmek ve yolumuza devam etmek zorundayız. Dolayısıyla ülkemizde istikrarsızlığı özendirecek hiçbir sözün ve hiçbir çabanın milletimiz tarafından takdir edilmeyeceğinin, hoş görülmeyeceğinin bilinmesini de burada arzu ederim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 22:49 Güncelleme: 24.03.2025 - 22:49
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        "Güçlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz"
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki Şeref Holü'nde Meclis personeliyle iftarda bir araya geldi. Kurtulmuş, TBMM'nin çok kapsamlı bir çalışma faaliyeti yürüttüğünü belirterek, "Meclis'in nice yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğini hep birlikte görüyoruz. Bazen onlarca saat bazen uzun yıllar boyunca devam eden görüşme maratonlarına şahit oluyoruz. Hiç şüphesiz millet adına karar alma yetkisi; TBMM Genel Kurulunda, yasa çıkarma ve denetleme yetkisini yerine getirme görevi ise milletvekillerimizindir ama 600 milletvekillerimizin arkasında, Meclisin bütün bu çalışmalarının görünmez kahramanları olan sizler varsınız. Farklı birimlerde büyük bir fedakarlıkla ve maharetle üzerine düşen sorumlulukları görünmez bir şekilde yerine getiren ve bu kutsal çatı altında ortak Meclis iradesinin gerçekleşmesine katkıda bulunan bireyler olarak her birinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        'DEMOKRATİK KATILIMIN FEVKALADE GÜÇLÜ OLDUĞU BİR MECLİSTEYİZ'

        TBMM'nin etki ve gücünün arttığı bir döneme girileceğini kaydeden Kurtulmuş, bölge ülkelerle kıyaslandığında Meclis'in istikrarlı bir demokrasi merkezi olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Türkiye'yi birçok ülkeden ayırt eden temel özelliklerimizden birisi, bedeli çok ağır ödenmiş bir demokrasiye sahip olmamızdır. Bu çerçevede hemen şurada gördüğünüz, 15 Temmuz gecesinde Meclisin direnişini kırmak için yapılan saldırıların nişanesi olan bombalanmış alanları bir müze gibi saklıyoruz çünkü bu sadece tahrip edilmiş bir duvarı ya da yıkılmış bir sütunu göstermiyor. O bombanın izleri, Türkiye demokrasisinin; milletiyle ve Meclisiyle hep birlikte demokrasiyi savunabilen güçlü bir iradeye sahip olduğunun da en güzel göstergesidir. Bu çerçevede demokrasimizin geldiği bu noktanın kıymetini bilerek ve daha da ileriye götürmek için çok güçlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Demokratik katılımın fevkalade güçlü olduğu bir Meclisteyiz. 28'inci dönemini idrak ettiğimiz TBMM, 16 siyasi partinin temsil edildiği, 6 siyasi partinin de gruplarının var olduğu çok sesli, çok katılımlı bir Meclistir. Meclisimiz bu özelliği itibariyle de halkımızda var olan farklı siyasi görüşlerin, farklı siyasi programlarında tabiatıyla bir yansımasıdır" diye konuştu.

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        'İÇ KALEMİZİ, MİLLİ HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA TAHKİM ETMEK EN TEMEL VAZİFELERİMİZDEN BİRİ'

        Kurtulmuş, demokrasi standartlarını yükseltmek için her türlü çabayı ortaya koyacaklarını vurguladı ve Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarı sağladığını aktardı.

        Kurtulmuş, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

        Çok şükür siyasi ve ekonomik istikrarını sağlamış bir ülke olarak, bu istikrarı daha fazla pekiştirmek ve yolumuza devam etmek zorundayız. Dolayısıyla ülkemizde istikrarsızlığı özendirecek hiçbir sözün ve hiçbir çabanın milletimiz tarafından takdir edilmeyeceğini, hoş görülmeyeceğinin bilinmesini de burada arzu ederim. Ayrıca bu dönemde, bir tarafımızda Filistin'deki gelişmeler bir tarafımızda Suriye'deki gelişmeler bir tarafta Rusya ve Ukrayna arasında süre giden ve sona ermesini umduğumuz çatışmalar, bölgenin hemen her yerinde var olan birtakım gerilimler ile çatışmalar bize bir şey daha gösteriyor; o da birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize tam manasıyla sahip çıkmak. Bu topraklardaki farklılıklarımızı büyük bir zenginlik olarak kabul edip bu zenginliği ve çeşitliliği korumak, birliğimizi, beraberliğimizi tahkim etmektir. Bu coğrafyada inanın ki kendi içinde parçalanmış, kendi içerisinde söz birliği yapma becerisini kaybetmiş bir Türkiye, ele güne oyuncak olan bir Türkiye olur. Onun için hep vurguladığımız gibi; iç kalemizi tahkim etmek, birliğimizi, beraberliğimizi ortak milli hedefler doğrultusunda tahkim etmek herhalde en temel vazifelerimizden birisidir. Birliğimizi, beraberliğimizi korumak için karşımızdakinin ne dediğini iyi anlamak, farklı gördüğümüzü bir tarafa bırakmak değil, farklı gördüğümüzü aynı sofraya davet etmek, aynı iklime davet etmek de milli birliği sağlamak için en temel yaklaşımlarımızdan birisi olmalıdır.

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