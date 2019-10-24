Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Toplam 45 maddeden oluşan teklifin ilk 7 maddesinde dijital vergiye ilişkin hususlar düzenlendi. Buna göre, dijital hizmetlerden yüzde 7.5 oranında vergi alınacak. Cumhurbaşkanı bu oranı yüzde 1'e indirmeye veya 2 katına kadar artırmaya yetkili olacak. Verginin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcıları olacak. Türkiye'den elde edilen hasılatı 20 milyon TL'den veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf olacak.

Teklifte yer alan düzenlemeler özetle şöyle:

DÖVİZ ALIM SATIMINDA BİNDE 2 VERGİ YETKİSİ

Gider Vergisi Kanunu'nun 33. maddesinde yer alan kambiyo işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi binde 1'den binde 2'ye çıkartılacak. Döviz alım ve satımlarında mayıs ayında binde 1 vergi alınmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararı bu maddeye dayanarak alınmıştı. Kanun değişikliğinden sonra çıkartılacak yeni karar ile döviz alım satımlarında vergi oranı binde 2'ye yükseltilebilecek.

KONAKLAMA VERGİSİ

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerine konaklama vergisi getirilecek. Geceleme ve diğer hizmetlerin KDV hariç toplam bedeli üzerinden yüzde 2 oranında konaklama vergisi alınacak ve aylık ödenecek. Cumhurbaşkanı bu oranı 3 katına kadar artırabilecek veya yüzde 1’e kadar indirebilecek.

Konaklama vergisi 2020 yılında yüzde 1 olarak uygulanacak.

500 BİN TL'Yİ AŞAN SERBEST MESLEK KAZANÇLARINA VERGİ

Serbest meslek kazançlarında istisnalar daraltılıyor. Müellif, heykeltraş, ressam, bilgisayar programcısı ve mucitler ile bunların mirasçılarının edebi eser, bilimsel araştırma, bilgisayar yazılımı, film, senaryo, oyun gibi gelirleri için tanınan gelir vergisi muafiyetine sınır getirilecek. Kazançların 500 bin TL'yi aşan tutarı vergiye tabi olacak.

PERSONELİN OTOBÜS BİLETİ VERGİDEN İNDİRİLECEK

İşverenlerce servis hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanlara verilen günlük 10 TL'ye kadar toplu taşıma bileti veya kartı vergiden indirilecek. Günlük 10 TL'yi aşan biletler ile nakit verilen ulaşım paraları ücret kabul edilerek vergilendirilecek.

ŞİRKET ÜZERİNDEN ARAÇ ALIM VE KİRALAMAYA FREN

İşletme sahiplerinin şirket üzerinden araç kiralayarak veya satın alarak yarattığı vergi kaybını azaltıcı düzenlemeler yapılacak. Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık 5 bin 500 liraya kadar kısmı ile satın alımda özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115 bin liraya kadar kısmı gider olarak gösterilebilecek. İşletmeler, işte kullanılan binek otomobiller için yaptıkları giderlerin en fazla yüzde 70'ini kazançtan indirebilecekler.

500 BİN TL'Yİ AŞAN KAZANÇLARDA YÜZDE 40 GELİR VERGİSİ

En yüksek gelir vergisi oranını yüzde 45’e çıkartan düzenlemeden son anda vazgeçildi. 500 bin liraya kadar olan kazançlar mevcut oranlara göre vergilendirilecek.

500.000 TL'nin 500.000 TL'si için 163.460 TL (Ücret gelirlerinde 500.000 TL'nin 500.000 TL'si için 159.460 TL),fazlası: Yüzde 40 oranında vergiye tabi olacak.

Yeni vergi oranları 2019 yılında elde edilen ücret gelirlerine uygulanmayacak. Ancak bu yıl elde edilen ücret dışındaki gelirlerde yeni vergi oranları uygulanacak.

TEK İŞVERENDEN ALINAN 500 BİN TL'Yİ AŞAN ÜCRET GELİRLERİNE BEYANNAME

Mevcut yasaya göre, tek işverenden alınan ücret tutarı ne olursa olsun beyanname verilmiyor. Yapılacak düzenleme ile tek işverenden 500 bin lirayı aşan ücret geliri elde edenler de beyanname vermek zorunda kalacaklar.

SPORCU VE HAKEMLERE KÖTÜ HABER

Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler için tanınan gelir vergisi muafiyeti kaldırılacak. Sporcuların ücret ve transfer bedellerinden en fazla yüzde 15 oranında vergi alınmasına ilişkin geçici düzenlemenin yürürlük süresi 31 Aralık 2019 tarihinde doluyor. Bu süre 31 Aralık 2023'e uzatılacak, ancak en üst ligdekiler için yüzde 15 olan gelir vergisi oranı yüzde 20'ye çıkartılacak.

Mevcut yasaya göre, sporcular ücret ve transfer bedelleri ne kadar olursa olsun beyanname vermek zorunda değil. Yeni düzenlemede, ücret ve transfer bedeli 500 bin lirayı aşan sporcular beyanname verecekler ve yüzde 45'e varan oranlarda vergiye tabi olacaklar. Hesaplanan vergiden, daha önce yüzde 20 oranında ödemiş oldukları vergiler mahsup edilecek.

SPORCULARIN VERGİLERİNİN İADESİNDEN VAZGEÇİLİYOR

Sporcuların ücretlerinden alınan vergilerin, amatör spor faaliyetlerinde kullanılmak şartıyla iadesi uygulamasından vazgeçilecek. Bununla ilgili madde yürürlükten kaldırılacak.

DEĞERİ 5 MİLYON TL'Yİ AŞAN KONUTA İLAVE VERGİ

Bina vergi değeri ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nce yaptırılan değerleme sonucu belirlenen değeri 5 milyon lirayı aşan lüks konutlardan yüzde 1 oranında vergi alınması öngörülüyordu. Teklifte yapılan son dakika değişikliği ile vergi oranları kademelendirildi. Buna göre, değeri 5 milyon TL ile 7.5 milyon TL arasındaki konutlardan binde 3, 7.5 milyon TL ile 10 milyon TL arasındaki konutlardan binde 6, 10 milyon TL’yi aşan konutlardan ise yüzde 1 oranında vergi alınacak. Değerli konut vergisi gelirleri, doğrudan merkezi bütçeye gelir kaydedilecek. Bu vergiden yerel yönetimlere pay verilmeyecek.

15 GÜNDE İTİRAZ EDİLMEZSE DEĞER KESİNLEŞECEK

Değeri 5 milyon TL'yi aşan konutlar genel müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecek. Konut sahiplerine de tebligat yapılacak. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde genel müdürlüğe itiraz edilmeyen konutların değeri kesinleşecek. Bu süre içinde yapılan itiraz ise 15 gün içinde sonuçlandırılacak. Kesinleşen değerler, her yıl yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılacak.

ORTAK MÜLKİYETTE TAŞINMAZ DEĞERİ ESAS ALINACAK

Değeri 5 milyon lirayı aşan konutun birden fazla sahibi olsa da matrahın tespitinde taşınmazın toplam değeri esas alınacak. Ortaklar, hesaplanan vergiyi hisseleri oranında ödeyecekler.

Müteahhitlerin henüz satmadıkları lüks konutlar, kiraya verilmedikçe veya herhangi bir şekilde kullanılmadıkça vergiye tabi olmayacak.

Vergi ödemeleri, konutun değerinin 5 milyon lirayı aştığının tebliğ edildiği tarihi izleyen yıldan itibaren başlayacak ve ödemeler şubat ve ağustos aylarında yapılacak. İlk ödemenin 2020 yılında başlaması hedefleniyor.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİ KİM ÖDEYECEK?

Değerli konut vergisini taşınmazın sahibi, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa taşınmazı malik gibi tasarruf edenler ödeyecek. Hiçbir geliri olmayanların veya sadece emekli maaşı olanların tek meskenlerinden vergi alınmayacak.