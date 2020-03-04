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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün ( TCDD) iştirakleri olan Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ),Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) birleştiriliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre bu şirketler Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) çatısı altında toplandı.

ÜÇ AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

TÜRASAŞ'ın kurulmasına ilişkin gerekli iş ve işlemler, kararın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanacak.

TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ personelinin unvan, görev, yetki ve sorumlulukları, TÜRASAŞ'ın ticaret siciline kaydolduğu tarihe kadar mevcut haliyle tescil tarihinden itibaren TÜRASAŞ'ın ana statüsünde belirlendiği şekliyle devam edecek.