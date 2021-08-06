TCMB anketinde enflasyon yükseldi, dolar düştü

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Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 55 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 0,85 olan ağustos ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,99'a yükseldi. Bir önceki anket döneminde yüzde 15,64 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 16,30 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,62'den 12,48'e düşerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 10,43'ten yüzde 10,52'ye yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,99'dan 8,94'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 9,37'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 24,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 23,5 milyar dolara indi.

Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi de 21,3 milyar dolardan 21,2 milyar dolara geriledi.

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 5,8'den yüzde 6'ya yükselirken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'te sabit kaldı.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi ve TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu beklentisi de yüzde 19 olarak kayıtlara geçti.

ANKETTE SADELEŞMEYE GİDİLDİ

TCMB, yaptığı duyuruda anket soru formunda sadeleşmeye gidildiğini de belirtti. Bu kapsamda aşağıdaki sorular anket formundan çıkarıldı.

- 10 yıl sonrası TÜFE beklentisi,

- TCMB aofm maliyeti beklentisi,

- 6 ay sonrası gösterge faiz oranı beklentisi,

- Vadesine 3 ya da 3 aya yakın süre kalmış TL cinsi DİBS yıllık bileşik faiz oranı beklentisi,

- Vadesine 5 ya da 5 yıla yakın süre kalmış TL cinsi DİBS ikincil piyasa bileşik faiz oranı beklentisi,

- Vadesine 10 ya da 10 yıla yakın süre kalmış TL cinsi DİBS ikincil piyasa bileşik faiz oranı beklentisi