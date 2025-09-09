Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi TCMB FAİZ TOPLANTISI TARİHİ EYLÜL 2025 | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi?

        TCMB Eylül ayı faiz toplantısında geri sayım! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı faiz toplantısı için bekleyiş başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) takvimine göre, eylül ayında gerçekleşecek TCMB faiz toplantısı tarihi belli oldu. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, eylül ayı faiz kararını yaptığı açıklama ile duyuracak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Eylül TCMB faiz toplantısı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 23:43 Güncelleme: 09.09.2025 - 23:43
        1

        Eylül ayı TCMB faiz toplantısında geri sayım sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz konusunda nasıl bir tutum izleyeciği yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Bilindiği üzere temmuz ayı son faiz toplantısında Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar verildiğini duyurmuştu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Eylül TCMB faiz toplantısı tarihi...

        2

        2025 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 11 Eylül 2025 Perşembe günü yapacak ve faiz kararı saat 14.00'de açıklanacak.

        3

        2025 TEMMUZ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

        TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar verdiği bildirildi. Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdiği kaydedildi.

        4

        TCMB SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ ANKETİNİ YAYINLADI

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

        Buna göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8, reel sektör için 1,3 puan düşerek yüzde 37,7 ve hane halkı için 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 oldu.

        Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı, geçen aya göre 1 puan artışla yüzde 27,6 olarak kayıtlara geçti.

        5

        MERKEZ BANKASI 2026-2027 ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?

        TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nun tanıtımını gerçekleştirdi. İkinci raporda 2025 için enflasyon tahmini yüzde 24, 2026 sonu için yüzde 12, 2027 sonu için ise yüzde 8 olarak açıklanmıştı.

        Bugün ise Karahan "Önceki raporlarda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini, 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik" açıklamasında bulundu.

        6

        MERKEZ BANKASI 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

        11 Eylül 2025

        23 Ekim 2025

        11 Aralık 2025

