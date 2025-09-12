TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, eylül ayı TÜFE artışı beklentisi yüzde 2,04’e yükselirken, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86 oldu. Öte yandan, yıl sonu dolar ve cari işlemler açığı beklentisi de açıklandı. İşte, TCMB TÜFE, dolar ve cari açık beklentisi...