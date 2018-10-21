Bursa'da işitme engelli ablasına tecavüz ettiği iddia edilen şahsı öldüren genç hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İHA'nın haberine göre, olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işitme engelli B.P. kendisini tehdit eden Mehmet K'dan (26) şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. İşitme engelli ablasına yardımcı olmak için polis merkezine giden Yusuf P. (27), ablasının ifadesinde Mehmet K'nın kendisine tecavüz ettiğini belirtmesi üzerine akşam Mehmet K'yı arayarak nerede olduğunu ve görüşmek istediğini söyledi.

Boş arsada buluşan ikili, Mehmet K'nın otomobilinde konuşurken tartışmaya başladı. Bir süre sonra otomobilden inen ikili arasındaki tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Yusuf P., üzerindeki tabancayı çekip Mehmet K'ya ateş etti. Göğsünden tek kurşunla vurulan Mehmet K. olay yerinde hayatını kaybederken, Yusuf P. ise kaçtı.

Polis ekiplerince yakalanan Yusuf P., tutuklanarak cezaevine konuldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucu Yusuf P. hakkında 'adam öldürmek' suçundan ömür hapis ceza

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