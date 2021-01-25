Dehşet! Otobüsün 2 tekeri fırladı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ! Son dakika: Seyir halindeyken iki tekeri fırladı
ABONE OL

Dehşet! Otobüsün 2 tekeri fırladı!

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otobüsten fırlayan tekerlek, çarptığı kişiyi yaraladı, 3 araç ve bir iş yerine zarar verdi. Yürekleri ağza getiren olay, güvenlik kameralarına da yansıdı.

KORKUNÇ! Son dakika: Seyir halindeyken iki tekeri fırladı
Dehşet! Otobüsün 2 tekeri fırladı!
0:00 / 0:00
AA

Kahramanmaraş'ta, Y.G'nin kullandığı 46 H 0019 plakalı özel halk otobüsünün arka iki tekerleği, Yusuflar Mahallesi Şekerdere Caddesi'nde yerinden fırladı.

BİR YAYAYA ÜÇ ARACA ÇARPTI

AA'da yer alan habere göre tekerleklerden biri refüje, diğeri de yaklaşık bir kilometre yuvarlanarak iş yerine, ardından kaldırımda yürüyen A.B'ye ve park halindeki biri motosiklet 3 araca çarparak durdu.

YARALANAN BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Tekerleğin çarpması sonucu yaralanan A.B, 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Karamanlı Kavşağı Alt Geçidi, otobüsün lastiklerinin takılmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

OLAY KAMERALARA DA YANSIDI

Bu arada tekerleğin cadde boyunca yuvarlanması ve iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

BİR KADIN ŞANS ESERİ KURTULDU

Görüntülerde kaldırımda yürüyen kadının tekerleğin çarpmasından kurtulması da yer alıyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

6 katlı binada 3 günde 8 yangın! - Haberler
GÜNDEM6 katlı binada 3 günde 8 yangın!
Polis merkezi önünde silahla vurdu
GÜNDEMPolis merkezi önünde silahla vurdu
Karamollaoğlu ile Babacan görüştü
GÜNDEMKaramollaoğlu'ndan ittifak mesajı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021? Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi
GÜNDEMAçık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021
Motosikletli kuryelere tepki çeken yasak! - Haberler
GÜNDEMMotosikletli kuryelere tepki çeken yasak!
Üç aylar ne zaman başlıyor 2021? Din günler takvimi 2021
GÜNDEMÜç aylar ne zaman başlıyor 2021?
Otomobilin çarptığı motosikletli öldü
GÜNDEMOtomobilin çarptığı motosikletli öldü
Son dakika: Kayıp Afgan kadının cansız bedeni bulundu - Haberler
GÜNDEMKayıp Afgan kadının cansız bedeni bulundu
Son dakika: Tekirdağ'ı fırtına vurdu! Eğitim uçuşları iptal edildi - Haberler
GÜNDEMTekirdağ'ı fırtına vurdu! Eğitim uçuşları iptal ...
KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından yüzü falçata ile yaralandı!
GÜNDEMBoşanmak istemişti! "Yüzümü geri istiyorum!"