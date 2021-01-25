Dehşet! Otobüsün 2 tekeri fırladı! 0:00 / 0:00

AA

Kahramanmaraş'ta, Y.G'nin kullandığı 46 H 0019 plakalı özel halk otobüsünün arka iki tekerleği, Yusuflar Mahallesi Şekerdere Caddesi'nde yerinden fırladı.

BİR YAYAYA ÜÇ ARACA ÇARPTI

AA'da yer alan habere göre tekerleklerden biri refüje, diğeri de yaklaşık bir kilometre yuvarlanarak iş yerine, ardından kaldırımda yürüyen A.B'ye ve park halindeki biri motosiklet 3 araca çarparak durdu.

YARALANAN BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Tekerleğin çarpması sonucu yaralanan A.B, 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Karamanlı Kavşağı Alt Geçidi, otobüsün lastiklerinin takılmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

OLAY KAMERALARA DA YANSIDI

Bu arada tekerleğin cadde boyunca yuvarlanması ve iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

BİR KADIN ŞANS ESERİ KURTULDU

Görüntülerde kaldırımda yürüyen kadının tekerleğin çarpmasından kurtulması da yer alıyor.