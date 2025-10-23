Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 yaralı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 araç ve 3 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 00:28 Güncelleme: 23.10.2025 - 00:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Atatürk Caddesi'nde 3 otomobil, 3 motosiklet ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, M.Ç. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Tekirdağ
        #tekirdağ haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir
        Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir
        Madrid'de Türk derbisi! İşte gecenin sonuçları...
        Madrid'de Türk derbisi! İşte gecenin sonuçları...
        ABD'den Rusya'ya yaptırım açıklaması
        ABD'den Rusya'ya yaptırım açıklaması
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        "Buna anlam vermek zor!"
        "Buna anlam vermek zor!"
        Eski eşinin evini ateşe verdi! 3'ü ağır 7 yaralı
        Eski eşinin evini ateşe verdi! 3'ü ağır 7 yaralı
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        Trafikte makas atan yandı!
        Trafikte makas atan yandı!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”