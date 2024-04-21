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        Kapanla durdurulan minibüsten 19 kaçak göçmen çıktı

        TEKİRDAĞ'ınSüleymanpaşa ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, sürücüsünün kaçtığı minibüste 19 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 12:33 Güncelleme: 21.04.2024 - 12:35
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        Kapanla durdurulan minibüsten 19 kaçak göçmen çıktı
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        TEKİRDAĞ'ınSüleymanpaşa ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, sürücüsünün kaçtığı minibüste 19 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında bir minibüse 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, minibüsle kaçmaya başladı. Jandarmanın takip ettiği minibüs, yola kurulan kapanla lastiği patlatılarak durduruldu. Sürücü kaçarken, araçta yapılan aramada Suriye uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma, kaçan sürücüyü arıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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