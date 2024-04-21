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        Tekirdağ'da asayiş

        Malkara ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 11:42 Güncelleme: 21.04.2024 - 11:42
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Malkara ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaybey Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Sürücü N.C. ve otomobilde bulunan Ö.D, T.Y. ve O.D. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Çerkezköy ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri Y.E.Ç'yi Atatürk Mahallesi'nde durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - Malkara'da tarihi eser niteliğinde 2 obje ele geçirildi

        Malkara ilçesinde bir evde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 obje ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine Çimendere Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 obje, dedektör ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Ev sahibi R.Ç. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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