Tekirdağ'da asayiş

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 obje, dedektör ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine Çimendere Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Malkara ilçesinde bir evde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 obje ele geçirildi.

Sürücü N.C. ve otomobilde bulunan Ö.D, T.Y. ve O.D. gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

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