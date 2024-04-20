Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinde huzur ve güven uygulaması yaptı.
Ekipler uygulama sırasında, 4 düzensiz göçmen yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Uygulamada, 582 araç kontrol edildi, 2 bin 48 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.
Denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 11 sürücüye 96 bin 887 lira para cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.
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