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        Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:48 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:48
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        Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
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        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinde huzur ve güven uygulaması yaptı.

        Ekipler uygulama sırasında, 4 düzensiz göçmen yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Uygulamada, 582 araç kontrol edildi, 2 bin 48 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 11 sürücüye 96 bin 887 lira para cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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