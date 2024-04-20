Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 11 sürücüye 96 bin 887 lira para cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinde huzur ve güven uygulaması yaptı.

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