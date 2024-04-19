Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen 3 adreste arama yapan ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen 18 obje ele geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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