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        Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:02 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:02
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        Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Belirlenen 3 adreste arama yapan ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen 18 obje ele geçirdi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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