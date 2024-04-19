Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 61 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan 127 şüpheliden 61'i tutuklandı.
Tekirdağ'da yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan 127 şüpheliden 61'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 127 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne getirildi.
Şüphelilerden 61'i cumhuriyet savcılığında ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.