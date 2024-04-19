İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak kullanılan binanın boşaltıldığı belirtilen açıklamada, yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Aile Sağlık Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi için çalışmaların başlatılacağı kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hastanenin deprem riski nedeniyle yıkılmasına karar verildiği belirtildi.

Kamu hizmetlerinin daha etkin şekilde sürdürülebilmesi için muhtarlarla istişareye önem verdiklerini belirten Helvacı, yerel yönetim ile iş birliği içinde sorunların çözüleceğini vurguladı.

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