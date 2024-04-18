Tekirdağ'da asayiş

Aramada, 2 bin 200 makaron, 2 tütün sarma makinesi ve 19 kilo 700 gram tütün ele geçirildi.

Ergene ilçesinde bir iş yerinde 2 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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