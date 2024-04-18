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        Tekirdağ'da asayiş

        Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulaması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 16:05 Güncelleme: 18.04.2024 - 16:05
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulaması gerçekleştirdi.

        Uygulamada 1471 araç kontrol edildi, 138 araç sürücüsüne 525 bin 257 lira idari para cezası kesildi.

        Kasksız motosiklet sürücülerine kasklarını tedarik etmeden trafiğe çıkış izni verilmedi.

        - Kapaklı'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde H.A'nın evinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        - Ergene'de makaron ele geçirildi

        Ergene ilçesinde bir iş yerinde 2 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler Yeşiltepe Mahallesi'nde C.Y'nin iş yerinde arama yaptı.

        Aramada, 2 bin 200 makaron, 2 tütün sarma makinesi ve 19 kilo 700 gram tütün ele geçirildi.

        İş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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