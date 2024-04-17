Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü kazanın ardından kaçan sürücü tutuklandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Tekirdağ-Malkara yolunda dün, bir kişinin yaşamını yitirdiği kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan sürücünün yakalanması için jandarma ekiplerince çalışması başlatıldı.
Ekipler tarafından gözaltına alınan E.E, Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Volkan Gürkan'ın kullandığı 59 ADU 982 plakalı otomobil ile E.E. idaresindeki 59 AE 808 plakalı otomobil, Tekirdağ-Malkara yolunda çarpışmış, kazada Gürkan hayatını kaybetmişti.
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