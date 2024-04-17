Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü kazanın ardından kaçan sürücü tutuklandı

Tekirdağ-Malkara yolunda dün, bir kişinin yaşamını yitirdiği kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan sürücünün yakalanması için jandarma ekiplerince çalışması başlatıldı.

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