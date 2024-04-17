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        Tekirdağ'da 2 polisin yaralanmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, polis aracına çarpıp 2 polisi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:24 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:24
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        Tekirdağ'da 2 polisin yaralanmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, polis aracına çarpıp 2 polisi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı. Diğer şüphelilerin serbest bırakılmasına karar verildi.

        Bu arada tedavileri tamamlanan polisler taburcu oldu.

        Dün, Çorlu ilçesinde silahlı yaralama olayına karışanların olduğu kamyonetin Çerkezköy ilçesine kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri aracı takibe almıştı. Sürücü, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmayı sürdürdü. Kamyonet, Altıyol Kavşağı'nda polis aracına ardından ağaca çarpmıştı.

        Çarpma sonucu polis aracında bulunan 2 polis memuru ile kamyonetteki 5 kişi yaralanmıştı. Kamyonetteki 5 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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