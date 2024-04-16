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        Tekirdağ'da yelkenciler ve römorkörler gösteri yaptı

        Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, yelkenciler ve römorkörler gösteri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 19:10 Güncelleme: 16.04.2024 - 19:10
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        Tekirdağ'da yelkenciler ve römorkörler gösteri yaptı
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        Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, yelkenciler ve römorkörler gösteri gerçekleştirdi.

        Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nde yelkenciler, Marmara Denizi açıklarında gösteri sundu.

        Römorkörlerin, yelkencilerin arkasından havaya su püskürtmesi ilgiyle izlendi.

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta kapsamında kentin turizm potansiyeline dikkati çekmek için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Tekirdağ'ın önemli bir turizm kenti olduğunu aktaran Hacıoğlu, "Yamaç paraşütünden sonra ilimizde en çok yabancı turist çeken spor aktivitesi yelkendir. Tekirdağ'daki yelken kulübü de çok köklü bir kulüp. Burada hem milli takıma sporcu yetiştiriliyor hem de kentin turizmine katkı sağlanarak yelken sporu tanıtılıyor. Yıl boyunca farklı ülkelerden sporcular burada gelip yelken yapabiliyor." dedi.

        Hacıoğlu, yelkenin daha çok kişiye ulaşması için etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, denizdeki yelken gösterisinin herkesin ilgisini çektiğini dile getirdi.

        Tekirdağ'ın yelken yapılan önemli illerden olduğunu belirten Hacıoğlu, "Farkındalık oluşturmak için güzel bir etkinlik yaptık. Sporcular içinde vatandaşlar için de bu gösteriler anlamlı oldu. İlimize özellikle yelken sporu için en çok Bulgaristan, Romanya ve Makedonya'dan turistler geliyor. Yelken için gelmek isteyen herkesi ilimize bekleriz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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